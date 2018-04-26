Агент Сарри ведет переговоры с «Челси»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить «Челси» со следующего сезона.

Сообщается, что агенту специалиста было поручено найти ему новый клуб за границей. В данный момент он ведет переговоры с лондонцами.

Напомним, «Наполи» в настоящее время сражается за чемпионский титул с «Ювентусом». После 34 туров «адзурри» отстают от туринцев всего на одно очко.

Ранее сообщалось, что Сарри не смог договориться с «Наполи» о продлении контракта, который истекает в 2020 году.