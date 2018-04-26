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    Заха: «В «МЮ» я был просто мальчишкой, который выполнял финты, но не думал о конечной цели»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха считает виноватым самого себя в неудачном периоде карьеры, когда он выступал в составе «Манчестер Юнайтед». За 18 месяцев он провел за «манкунианцев» лишь четыре матча.

    «Когда я попал в большой клуб в 19 лет, то я не знал чего мне ожидать. Я был просто мальчишкой, который выполнял финты, но не думал о конечной цели. Теперь я воспринимаю все несколько иначе.

    Теперь я стал другим. Более зрелым и решительным. Я должен был стать таким после своего ухода из «Манчестер Юнайтед», – сказал Заха.

    Напомним, ивуариец перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в 2013 году. Сумма трансфера тогда составила 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Daily Mail

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    26.04.2018 08:35
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