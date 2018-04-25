Зобнин: «Мне до сих пор кажется, что не смогу восстановиться от травмы. У футболиста тяжелая жизнь»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поговорил о том, что он думает по поводу своего восстановления от травмы, полученной летом 2017 года. Также спортсмен заявил о нелегкой жизни футболиста.

«Посещали мысли, что не смогу восстановиться после травмы. Меня они и до сих пор посещают, потому что ещe не вернулся на тот уровень, который был в прошлом году. Возможно, нужно больше работать, чтобы вернуться.

Все эти травмы, даже мелкие, сбивают с игрового ритма, приходится заново набирать кондиции. У футболиста тяжeлая жизнь», – сказал хавбек в эфире «Матч ТВ».

Зобнин – игрок сборной России.