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  • Зобнин: «Мне до сих пор кажется, что не смогу восстановиться от травмы. У футболиста тяжелая жизнь»

Зобнин: «Мне до сих пор кажется, что не смогу восстановиться от травмы. У футболиста тяжелая жизнь»

25 апреля 2018, 19:05
17

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поговорил о том, что он думает по поводу своего восстановления от травмы, полученной летом 2017 года. Также спортсмен заявил о нелегкой жизни футболиста.

«Посещали мысли, что не смогу восстановиться после травмы. Меня они и до сих пор посещают, потому что ещe не вернулся на тот уровень, который был в прошлом году. Возможно, нужно больше работать, чтобы вернуться.

Все эти травмы, даже мелкие, сбивают с игрового ритма, приходится заново набирать кондиции. У футболиста тяжeлая жизнь», – сказал хавбек в эфире «Матч ТВ».

Зобнин – игрок сборной России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зобнин Роман
Комментарии (17)
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oyabun
1524673990
Давай начистоту, Роман. У меня, например травма колен. Обоих. И никто мне бесплатно операции на них в итальянских клиниках за счет клуба не делал. Теперь это на всю жизнь - маяться с коленями. А ты говоришь у футболиста "тяжелая жизнь?!! Не знаете вы ребята со своими небесными зарплатами, что такое тяжелая жизнь.
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Отчаянный Пердун
1524674658
пожил бы на зарплату в 20 000 рублей с женой и ребёнком, а потом бы ныл! Упал в моих глазах.
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Houston
1524675387
Тяжелая жизнь? у кого? у вас господ?)))
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Антибиотик
1524675565
Слабак! Всё будет у тебя нормально, не переживай. С первой же трудностью столкнулся и заныл. Был у нас в Локомотиве Сергей Ефимов, вот у него реально были трудности со здоровьем. Трижды рвал кресты и уже не смог продолжить свою карьеру, а был очень талантливый защитник. И до последнего верил, что сможет играть дальше.
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OfaZavr
1524675767
с какой-то стороны может и трудная но со всех других сторон шоколадная и сказочная, так что Роман давай не расклеивайся а работай усердно и старайся восстановить былые кондиции.
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zigbert
1524675995
Главное не унывать Роман.
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RedWhiteFans2
1524676958
Заметно по твоей игре.
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Cherembas
1524702784
Дрищь ты слабоумный,какой у тебя уровень,техники НОЛЬ
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Диктор
1524714578
Самое главное это вера в себя.Верь и все получится.
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kara-mba
1524725534
А в других видах спорта или у военных легкая? За такое бабло молчал бы лучше.
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