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    Зобнин: «Мне до сих пор кажется, что не смогу восстановиться от травмы. У футболиста тяжелая жизнь»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поговорил о том, что он думает по поводу своего восстановления от травмы, полученной летом 2017 года. Также спортсмен заявил о нелегкой жизни футболиста.

    «Посещали мысли, что не смогу восстановиться после травмы. Меня они и до сих пор посещают, потому что ещe не вернулся на тот уровень, который был в прошлом году. Возможно, нужно больше работать, чтобы вернуться.

    Все эти травмы, даже мелкие, сбивают с игрового ритма, приходится заново набирать кондиции. У футболиста тяжeлая жизнь», – сказал хавбек в эфире «Матч ТВ».

    Зобнин – игрок сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2018 19:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 апреля 2018, 14:30

      Человек только откровенно поделился своими мыслями,а Вы(слава богу не все) начинаете Романа ругать...А насчёт завода-да тяжело,да нелегко,но профессиональному футболисту(читай и в других видах спорта) намного труднее и тяжелее,а если Вы не сталкивались с профессиональным спортом,то Вам этого,к сожалению, не докажешь...А Зобнину желаем набрать форму(как перед травмой) и помочь сборной России на домашнем чемпионате!

      0
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      Рейтинг: +11

      JackDaw 26 апреля 2018, 11:54

      Да-а-а! Тяжела ты жизнь футболиста! Налей-ка, бабуся, ещё стаканчик....

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 26 апреля 2018, 09:52

      А в других видах спорта или у военных легкая? За такое бабло молчал бы лучше.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 апреля 2018, 06:49

      Самое главное это вера в себя.Верь и все получится.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 26 апреля 2018, 03:33

      Дрищь ты слабоумный,какой у тебя уровень,техники НОЛЬ

      -1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 25 апреля 2018, 21:03

      Тяжеленная жизнь, у людей которые на заводах работают с утра до ночи жизнь легкая не такая как у вас футболистов.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 апреля 2018, 20:22

      Заметно по твоей игре.

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 20:06

      Главное не унывать Роман.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 20:02

      с какой-то стороны может и трудная но со всех других сторон шоколадная и сказочная, так что Роман давай не расклеивайся а работай усердно и старайся восстановить былые кондиции.

      7
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 апреля 2018, 19:59

      Слабак! Всё будет у тебя нормально, не переживай. С первой же трудностью столкнулся и заныл. Был у нас в Локомотиве Сергей Ефимов, вот у него реально были трудности со здоровьем. Трижды рвал кресты и уже не смог продолжить свою карьеру, а был очень талантливый защитник. И до последнего верил, что сможет играть дальше.

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