Зобнин: «Мне до сих пор кажется, что не смогу восстановиться от травмы. У футболиста тяжелая жизнь»

Человек только откровенно поделился своими мыслями,а Вы(слава богу не все) начинаете Романа ругать...А насчёт завода-да тяжело,да нелегко,но профессиональному футболисту(читай и в других видах спорта) намного труднее и тяжелее,а если Вы не сталкивались с профессиональным спортом,то Вам этого,к сожалению, не докажешь...А Зобнину желаем набрать форму(как перед травмой) и помочь сборной России на домашнем чемпионате!
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поговорил о том, что он думает по поводу своего восстановления от травмы, полученной летом 2017 года. Также спортсмен заявил о нелегкой жизни футболиста.
«Посещали мысли, что не смогу восстановиться после травмы. Меня они и до сих пор посещают, потому что ещe не вернулся на тот уровень, который был в прошлом году. Возможно, нужно больше работать, чтобы вернуться.
Все эти травмы, даже мелкие, сбивают с игрового ритма, приходится заново набирать кондиции. У футболиста тяжeлая жизнь», – сказал хавбек в эфире «Матч ТВ».
Зобнин – игрок сборной России.