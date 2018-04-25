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  • КДК наказал «Анжи» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно

КДК наказал «Анжи» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно

25 апреля 2018, 17:26
4

КДК РФС вынес дисциплинарные санкции в отношении «Анжи» по итогам встречи 27 тура РФПЛ с «Уралом» (0:1). Помимо денежного штрафа махачкалинцы наказаны проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно.

«На матче «Анжи» – «Урал» тренер хозяев Акаев надел манишку стюарда и переместился к воротам екатеринбургской команды. После матча на поле появились Акаев и Кадиев. Мы обратились к судейской бригаде, чтобы выяснить, кто матерился в подтрибунном помещении. Мы установили, что нецензурная брань исходила от президента «Анжи» Кадиева. В связи с возможным нарушением положений регламента РФС и ввиду отсутствия юрисдикции у КДК РФС, ведь Кадиев не входил в заявку клуба, мы обратились к президенту РФС Алаеву для передачи материалов дела по Кадиеву в комитет по этике.

За массовое появление на поле посторонних лиц принято решение оштрафовать «Анжи» на 50 тысяч рублей. За появление на поле без разрешения судьи Акаев оштрафован на 20 тысяч рублей. За бросание зрителями предметов на поле «Анжи» оштрафован на 20 тысяч рублей, за скандирование зрителями нецензурных выражений клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За необеспечение безопасности на стадионе клуб «Анжи» оштрафован на 150 тысяч рублей, а также один домашний матч на нейтральном поле условно», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Урал Григорьянц Артур
Комментарии (4)
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Старикан
1524667613
Что значит условно?
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volfrik
1524671985
пердив этих диких обезьян уже заждался
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