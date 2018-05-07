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    Арсен Акаев

    Тренер
    Имя Арсен
    Фамилия Акаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 декабря 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Анжи 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2010 Амкар-Пермь 1 : 0 Анжи
    03.04.2010 Анжи 2 : 0 Алания
    11.04.2010 Сибирь 2 : 4 Анжи
    19.04.2010 Анжи 1 : 2 Ростов
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