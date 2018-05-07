Акаев: «Нужно набирать очки с ЦСКА. «Анжи» надеется на стыки»

Помощник главного тренера «Анжи» Арсен Акаев подвел итог поражению от «Ахмата» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Не хватило голов с нашей стороны. «Ахмат» те моменты, которые у него были немногочисленные, реализовал. Нам не удалось.

Мы, как и «Ахмат», оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки и нам. С первой до последней минуты была бескопромиссная игра.

В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили и упростили игру за счет фланговых передач. Не хватило последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята.

Остается один тур. Нужно готовится к нему. Понимаем, что игра с ЦСКА, но нет выхода у нас. Нужно ехать в Москву и набирать очки. Надеемся, что попадем в «стыки», – цитирует Акаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА примет махачкалинский клуб в заключительном туре чемпионата 13 мая.