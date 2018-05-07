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    Акаев: «Нужно набирать очки с ЦСКА. «Анжи» надеется на стыки»

    Помощник главного тренера «Анжи» Арсен Акаев подвел итог поражению от «Ахмата» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата России.

    «Не хватило голов с нашей стороны. «Ахмат» те моменты, которые у него были немногочисленные, реализовал. Нам не удалось.

    Мы, как и «Ахмат», оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки и нам. С первой до последней минуты была бескопромиссная игра.

    В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили и упростили игру за счет фланговых передач. Не хватило последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята.

    Остается один тур. Нужно готовится к нему. Понимаем, что игра с ЦСКА, но нет выхода у нас. Нужно ехать в Москву и набирать очки. Надеемся, что попадем в «стыки», – цитирует Акаева «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА примет махачкалинский клуб в заключительном туре чемпионата 13 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 мая 2018, 08:34

      В атаке нет никого, а с ЦСКА ничего не светит. Да и смысл оставаться в премьер лиге с такой командой и с таким финансированием?

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 8 мая 2018, 04:08

      Пару банок минимум в свои ворота наберите точно

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 мая 2018, 02:06

      Фиг вам а не очки с ЦСКА!!!

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