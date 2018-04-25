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    Гризманн: «В 2013-м я отклонил все предложения ради «Арсенала», но он отказался от меня за несколько часов до закрытия окна»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн накануне первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» рассказал о своем несостоявшемся переходе в стан «канониров» в 2013 году.

    «Летом 2013 года скаут «Арсенала» Жиль Гриманди сообщил, что Арсен Венгер заинтересован во мне. Поэтому я отклонил все другие предложения. Я все ждал и ждал.

    Мой агент позвонил Гриманди и сказал ему, что я заинтересован в переходе. Наконец, за несколько часов до закрытия трансферного окна «Арсенал» заявил, что он не будет совершать сделку.

    Я не люблю, когда мне говорят, что что-то произойдет, а этого не происходит. Когда агент сообщил мне, что лондонцы вновь проявляют интерес, я ответил: «Пусть они забудут обо мне», – сказал Гризманн.

    Источник: Tribalfootball

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    25.04.2018 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 25 апреля 2018, 18:38

      смог бы он так прогрессировать в АПЛ - большой вопрос

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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 17:02

      Вот это конечно ошибка Арсена Венгера.
      А Антуан молодец,показал,что он не тряпка и второго шанса не дал "канонирам"

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