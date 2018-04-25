Гризманн: «В 2013-м я отклонил все предложения ради «Арсенала», но он отказался от меня за несколько часов до закрытия окна»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн накануне первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» рассказал о своем несостоявшемся переходе в стан «канониров» в 2013 году.

«Летом 2013 года скаут «Арсенала» Жиль Гриманди сообщил, что Арсен Венгер заинтересован во мне. Поэтому я отклонил все другие предложения. Я все ждал и ждал.

Мой агент позвонил Гриманди и сказал ему, что я заинтересован в переходе. Наконец, за несколько часов до закрытия трансферного окна «Арсенал» заявил, что он не будет совершать сделку.

Я не люблю, когда мне говорят, что что-то произойдет, а этого не происходит. Когда агент сообщил мне, что лондонцы вновь проявляют интерес, я ответил: «Пусть они забудут обо мне», – сказал Гризманн.