Назаров: «Каррера реально мешает «Спартаку». Если его завтра уберут, то мы порвем всех»

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказал недовольство работой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Артист считает, что итальянца нужно отправить в отставку.

«Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо «тренер по обороне»? Если он останется в команде, я не приду на стадион! Конечно, они должны были обыгрывать «Ахмат», «Тосно» и «Урал» и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон-два», – написал Назаров в комментариях под одним из своих постов в инстаграме.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3), а также вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно». После 27 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.