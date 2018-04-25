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  • Назаров: «Каррера реально мешает «Спартаку». Если его завтра уберут, то мы порвем всех»

Назаров: «Каррера реально мешает «Спартаку». Если его завтра уберут, то мы порвем всех»

25 апреля 2018, 13:37
117

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказал недовольство работой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Артист считает, что итальянца нужно отправить в отставку.

«Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо «тренер по обороне»? Если он останется в команде, я не приду на стадион! Конечно, они должны были обыгрывать «Ахмат», «Тосно» и «Урал» и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон-два», – написал Назаров в комментариях под одним из своих постов в инстаграме.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3), а также вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно». После 27 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (117)
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FanatSerj
1524652901
аххх-хааа-хаааа, да, вот она истинная благодарность НАСТОЯЩЕГО болельщика за прошлогоднее долгожданное чемпионство. Эта одна из проблем в Российском футболе, вчера тебя в попу целуют за результаты, сегодня уже на костер несут помокав в какахи перед этим.
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jet andy
1524652938
Неблагодарный тип.
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Иванов Иван Иванович
1524653010
Еще один эксперт нарисовался! Не прийдешь на стадион и слава богу! Один два места занимаешь только
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Shogun
1524653012
Истинный фанат, а по поводу Тихонова, то был Аленичев, которого так хотели все видеть и в итоге послали куда подальше
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Бабушка Зильзиля
1524653104
А где ты был в понедельник со своими хокку? Или компот не свежий был))
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Cosh18
1524653111
Вроде и не последние в таблице идут... Если не чемпионы то все? Распинать надо?
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Мохнатый
1524653520
Не думал, что Назаров такой идиот.
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Untitled-1
1524653804
до своего прихода Каррера им не мешал, а чемпионства не было с тем же составом. А тут проклятый Каррера пришел и всё испортил, аж чемпионат взяли и сейчас борются за ЛЧ. Ну совсем повар со своими стихами из ума выжил. Вот что 3 поражения подряд с болельщиками делают.
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Диктор
1524657159
Ты еще куда свое жало суешь ? Оставь Карреру в покое ,лучше критикуй руководства клуба о трансферах.
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zigbert
1524672690
В корне с ним не согласен.Если бы ни его фамилия ,никогда бы не поверил ,что Назаров способен такое сказать. Это слова не истинного болельщика.
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