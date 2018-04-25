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    Назаров: «Каррера реально мешает «Спартаку». Если его завтра уберут, то мы порвем всех»

    Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров высказал недовольство работой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Артист считает, что итальянца нужно отправить в отставку.

    «Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо «тренер по обороне»? Если он останется в команде, я не приду на стадион! Конечно, они должны были обыгрывать «Ахмат», «Тосно» и «Урал» и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

    Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон-два», – написал Назаров в комментариях под одним из своих постов в инстаграме.

    Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3), а также вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно». После 27 туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: Instagram

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    25.04.2018 13:37
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 26 апреля 2018, 17:38

      мля странные заключения,сколько тренеров уже поменяли, а защита всё та же-может стоит хоть раз игроков поменять?какой бы тренер не пришёл,если игрок жопоногий калека,то ничего не изменится.на 1 сезон Массимо заставил их выкладываться на все 100%,но видимо игроки больше не хотят пахать и сливают тренера,так может руководству стоит задуматься кто косячит и виноват в плохих результатах

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 26 апреля 2018, 17:15

      Кафельников, Назаров и иже с ними в прошлом году кричали: " виват Каррера, браво Массимо". Что с ними сейчас? Включите голову, подумайте логично и может быть вы поймёте, что спады бывают у разных, даже очень хороших, команд. Что когда выигрывает команда, то игроки - супер! и Глушаков - это "похороны". А когда проигрывает команда - это во всём виноват тренер... Мда, вам, наверное не надоела тренерская чехарда. А мне - надоела! И надоело смотреть на некоторых футболистов- клоунов, с которыми пора расставаться. И хочется, чтобы Федун купил хороших защитников, если нельзя найти их в Клубе. Критика - это хорошо, но она должна быть справедливая. Если выигрывает - команда, то и проигрывает - команда!

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 апреля 2018, 11:21

      Просто нынешний сезон оказался менее успешным,однако команда борется за призовые места и нынешний тренер хороший специалист и нормальный мужик!
      Но в течение сезона из-за травм выбыло много ключевых футболистов,равноценно заменить которых не удалось,ну а кубковое поражение по пенальти-это уже не игра,а больше лотерея кому повезет!
      А самое главное,что за три тура реально стать если не чемпионами,то точно призерами!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 апреля 2018, 02:11

      Назарову надо прямо сейчас прекратить ходить на стадион, потому что мы ему прям там рыло начистим.И плевать. что он на центральной трибуне.Мельпомена епт.И там достанем.
      Не лезь своими тупыми мозгами и кривыми руками в то, что не смыслишь.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 апреля 2018, 01:48

      А Карреры не было, кто мешал всех порвать аж целых 15 лет?

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      Рейтинг: +24996

      bset 26 апреля 2018, 01:00

      Вот конкуренты будут рады, если отставка случится. Но будет обидно, что чемпионат потеряет такого тренера.

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 25 апреля 2018, 21:26

      Карера поднял и вдохновил Спартак , в том году, а в этом игроки всё ещё празднуют чемпионство ...

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 25 апреля 2018, 21:24

      Вратарь нужен Спартаку, а не "штанга лиз"

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 25 апреля 2018, 21:24

      Как все всё быстро забывают, в прошлом сезоне все его хвалили, в этом наоборот. Я считаю, что Каррере надо дать поработать.

      5
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 25 апреля 2018, 20:12

      Же луиш и промес просто ослабли вдвойне, надо было наверно продавать ,но кто же об этом знал!?

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