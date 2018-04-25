Виейра: «Я готов возглавить «Арсенал», но после окончания контракта с «Нью-Йорк Сити»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, возглавляющий ныне «Нью-Йорк Сити», заявил, что готов тренировать «канониров». При этом француз подчеркнул, что никаких контактов с лондонским клубом у него пока не было.

«Если вопрос в том, готов ли я возглавить «Арсенал», то, да. Я готов. Связывался ли со мной клуб? Честно и серьезно, нет.

Я все еще в «Нью-Йорке». Если это и случится, то только в следующем году. Мой нынешний контракт действует, по крайней мере, до конца сезона, а после может случиться все, что угодно. Но, повторю, у меня есть контракт до конца сезона», – сказал Виейра.

Всего два дня назад в СМИ появилось интервью, в котором Виейра заявляет, что пока не готов тренировать такой клуб, как «Арсенал», поскольку не имеет достаточного опыта.