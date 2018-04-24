Кавазашвили: «Промес – хороший парень, но на поле он играет за себя, а не за «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о последних неудачах команды, а также раскритиковал легионеров красно-белых, в том числе лучшего бомбардира Квинси Промеса.

– Для меня больная тема – легионеры. Хватит их кормить! Можно и нужно воспитывать своих футболистов. Промес – хороший парень и футболист, но он на поле играет за себя, а не за «Спартак». Он собой любуется, со зрителями заигрывает. Так нельзя! Нужно быть командой. Мы часто слышим о спартаковском духе, но о каком духе можно говорить, когда полкоманды – иностранцы? Им до фени этот «Спартак», главное – получать деньги и прыгнуть в европейский клуб.

– Шансы на чемпионство потеряны?

– Конечно. «Локомотив» не упустит лидерство, там команда устойчива с точки зрения психологии. Рад, что там появляются молодые россияне, те же Миранчуки. Семин сделал ставку на своих, и они оправдали доверие. И получается, что у нас есть свои ребята, которые обходятся дешевле, а играют лучше иностранцев.

– Как выбираться из кризиса?

– Пусть собирается совет директоров и решает. Сейчас «Спартак» позорится. Хватит! Я не хочу видеть такой «Спартак». Мне хочется видеть былое величие клуба, когда он гремел на весь Союз, когда я там играл, когда Симонян руководил командой. А ведь в СССР соперники были намного сильнее, чем сейчас.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ и опустился на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от ЦСКА составляет одно очко. «Зенит», идущий четвертым, имеет на одно очко меньше, чем красно-белые.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство