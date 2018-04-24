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    Кавазашвили: «Промес – хороший парень, но на поле он играет за себя, а не за «Спартак»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о последних неудачах команды, а также раскритиковал легионеров красно-белых, в том числе лучшего бомбардира Квинси Промеса.

    – Для меня больная тема – легионеры. Хватит их кормить! Можно и нужно воспитывать своих футболистов. Промес – хороший парень и футболист, но он на поле играет за себя, а не за «Спартак». Он собой любуется, со зрителями заигрывает. Так нельзя! Нужно быть командой. Мы часто слышим о спартаковском духе, но о каком духе можно говорить, когда полкоманды – иностранцы? Им до фени этот «Спартак», главное – получать деньги и прыгнуть в европейский клуб.

    – Шансы на чемпионство потеряны?

    – Конечно. «Локомотив» не упустит лидерство, там команда устойчива с точки зрения психологии. Рад, что там появляются молодые россияне, те же Миранчуки. Семин сделал ставку на своих, и они оправдали доверие. И получается, что у нас есть свои ребята, которые обходятся дешевле, а играют лучше иностранцев.

    – Как выбираться из кризиса?

    – Пусть собирается совет директоров и решает. Сейчас «Спартак» позорится. Хватит! Я не хочу видеть такой «Спартак». Мне хочется видеть былое величие клуба, когда он гремел на весь Союз, когда я там играл, когда Симонян руководил командой. А ведь в СССР соперники были намного сильнее, чем сейчас.

    Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ и опустился на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от ЦСКА составляет одно очко. «Зенит», идущий четвертым, имеет на одно очко меньше, чем красно-белые.

    Почему «Спартак» проиграл чемпионство

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2018 12:59
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:40

      Что теперь вспоминать прошлое,сейчас надо" разрулить" нынешнюю ситуацию.

      1
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 24 апреля 2018, 19:25

      Еще в начале сезона писал, что Спартаку нужна новая кровь, то что сгорело не подожжешь, две трети состава надо менять на молодых и голодных, типа того-же Бериши.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Братья Васильевы 24 апреля 2018, 20:00

      Вот тут ты прав, многие достигли потолка и на большее просто не способны. Была бы толковая селекция, а не как зимой.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:10

      просто крик души видимо, ведь когда легионеры приносят пользу и победы рады все и ни слова что нужно только своих воспитывать, вот и когда неудачная серия нужно это перенести а не кидаться из крайности в крайность, легионеры это современная реальность и они везде, а черная полоса будет у любого клуба неважно играют там легионеры или все свои.

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 апреля 2018, 16:11

      Того патриотизма уже не будет,с этим пора смириться...Из Спартака переходят в Зенит,из Локомотив в Спартак и т.д.Главное-сумма контракта(за редчайшим исключением).г

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 14:42

      Промес - хороший парень!
      И точка.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:08

      а может хватит жить прошлым,а???Везде есть в футбольных клубах свой дух,но и в каждом клубе есть легионеры.Или по логике только легионеры ломают только один Спартак?????

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:33

      ...ээээ, уася, баззарамана фильтрррруй!! если че не нравится, скажи как мущщина! че ты там как телка, сидишь, минусуешь жи есть?

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:35

      я не могу ответить на каждый твой комментарий,уасюа

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 апреля 2018, 14:05

      Всегда удивлялся болелам Спартака. Сколько бы лет не прошло, они всегда живут прошлыми. 16 лет не унимались, все вспоминали лихие 90-е.
      Этот вообще советские времена приводит. Ауууу, когда до вас до всех дойдет, что Спартак уже два десятка лет, как не самый лучший клуб в России.
      Да, выиграли чемпионство, молодцы, но тут скорее уместна фраза про палку, которая раз в сто лет выстреливает, чем про какую-то закономерность.
      17 лет назад Спартак утратил одно очень важное качество -- стабильность. А стабильность - это, как всем известно, признак мастерства. И пока не видно, когда он его вернет

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Чермындыр 24 апреля 2018, 14:09

      Окромя коней,ею никто не блещет...

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 24 апреля 2018, 14:04

      Надеюсь, в след транф окно, Федун позаботится таки об усилении команды. Скорее всего, спартак таки будет играть в ЛЧ....1:7 в след году не переживет ни кто!

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Бубновский 25 апреля 2018, 11:25

      ну а с чего мы должны снова это пережить? Опыт уже получен. Состав наверняка освежиться. А что будет в след году посмотрим.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 13:54

      Давно уже нет в Спартаке игрока, который бы держал и раздевалку, и поляну. Поэтому так много понтов от Глушака, Промеса и др. Много конфликтов у Карреры с игроками. Явно нужен сильный, авторитетный российский футболист в состав. Одной харизмы Карреры мало.***

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 13:59

      так вы Дзюбу сами прогнали

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > giluxa1963 24 апреля 2018, 14:03

      А что,Артемка был главным "х е р о м"в мире животных??? Последней фигурой был Титов,наверное....

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Ruryu 25 апреля 2018, 09:47

      правда жрал всякую гадость вместе с командой

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 апреля 2018, 13:41

      Как задолбала эта песня... Вот Дима Комбаров по факту отметился так или иначе во всех трех голах (в третьем не так деятельно, но зона-то его, его там просто не было), но, с#ка, легионеры играют не за "Спартак", вон оно чо.

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