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  • Кавазашвили: «Промес – хороший парень, но на поле он играет за себя, а не за «Спартак»

Кавазашвили: «Промес – хороший парень, но на поле он играет за себя, а не за «Спартак»

24 апреля 2018, 12:59
31

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о последних неудачах команды, а также раскритиковал легионеров красно-белых, в том числе лучшего бомбардира Квинси Промеса.

– Для меня больная тема – легионеры. Хватит их кормить! Можно и нужно воспитывать своих футболистов. Промес – хороший парень и футболист, но он на поле играет за себя, а не за «Спартак». Он собой любуется, со зрителями заигрывает. Так нельзя! Нужно быть командой. Мы часто слышим о спартаковском духе, но о каком духе можно говорить, когда полкоманды – иностранцы? Им до фени этот «Спартак», главное – получать деньги и прыгнуть в европейский клуб.

– Шансы на чемпионство потеряны?

– Конечно. «Локомотив» не упустит лидерство, там команда устойчива с точки зрения психологии. Рад, что там появляются молодые россияне, те же Миранчуки. Семин сделал ставку на своих, и они оправдали доверие. И получается, что у нас есть свои ребята, которые обходятся дешевле, а играют лучше иностранцев.

– Как выбираться из кризиса?

– Пусть собирается совет директоров и решает. Сейчас «Спартак» позорится. Хватит! Я не хочу видеть такой «Спартак». Мне хочется видеть былое величие клуба, когда он гремел на весь Союз, когда я там играл, когда Симонян руководил командой. А ведь в СССР соперники были намного сильнее, чем сейчас.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча в РФПЛ и опустился на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от ЦСКА составляет одно очко. «Зенит», идущий четвертым, имеет на одно очко меньше, чем красно-белые.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Кавазашвили Анзор
Комментарии (31)
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Боцман59rus
1524564812
у меня ощущение что максимович играет за неаполь, самедов за локомотив, комбаров с братишкой в арсенале ...а глушаков настолько мертвый, что даже команду не подобрать и это действительно похоже на похороны...
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Ауторитетный экспэрт мамо
1524564812
...не согласен с уасей! антоха что ли должен в обороне играть, уася? в опорную зону надо двоих отряжать, хватит уже джикию ждать, зобнина под нападающими, усатый пусть чаще по флангу бегает, мельгарехо в основу.....спартак возьмет чемпионство, верю, уася!!!
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nik55
1524564948
легов почти всех за борт-----пусть своя молодежь играет
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Волховский
1524566182
Максимович засланный казачек - в запас. И всем работать в три раза больше. Вы мужчины или ...?
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almanev
1524566307
У меня вопрос к Кавазашвили, Кафельникову, чердаку и прочим: вы идиоты? Спартак второй сезон играет хорошо. 3 неудачных игры подряд это стыд и позор? Серьезно? В этом году Реал может ничего не выиграть, это как? Тоже стыд и позор? Не трогайте Карреру ни в коем случае!
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momwig_
1524566515
Как задолбала эта песня... Вот Дима Комбаров по факту отметился так или иначе во всех трех голах (в третьем не так деятельно, но зона-то его, его там просто не было), но, с#ка, легионеры играют не за "Спартак", вон оно чо.
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DOCTOR PENALTY
1524567264
Давно уже нет в Спартаке игрока, который бы держал и раздевалку, и поляну. Поэтому так много понтов от Глушака, Промеса и др. Много конфликтов у Карреры с игроками. Явно нужен сильный, авторитетный российский футболист в состав. Одной харизмы Карреры мало.***
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Бубновский
1524567879
Надеюсь, в след транф окно, Федун позаботится таки об усилении команды. Скорее всего, спартак таки будет играть в ЛЧ....1:7 в след году не переживет ни кто!
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Юрий Крутько
1524575463
Того патриотизма уже не будет,с этим пора смириться...Из Спартака переходят в Зенит,из Локомотив в Спартак и т.д.Главное-сумма контракта(за редчайшим исключением).г
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Братья Васильевы
1524587147
Еще в начале сезона писал, что Спартаку нужна новая кровь, то что сгорело не подожжешь, две трети состава надо менять на молодых и голодных, типа того-же Бериши.
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