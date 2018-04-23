Чичарито может перейти в «Валенсию» или «Реал Сосоедад»

Нападающий «Вест Хэма» Чичарито может вернуться в Испанию, где ранее выступал за «Реал».

Сообщается, что главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль будет стремиться подписать мексиканца, если команду покинет Родриго.

Также интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Реал Сосьедад». Однако окончательное решение будет зависеть от следующего тренера команды из Сан-Себастьяна.

В нынешнем сезоне Чичарито провел 31 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до 2020 года.