Смолов: «В 2016-м получил фантастическое предложение из Китая. Но как я мог ради денег отказаться от мечты поиграть в Европе?»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что не стал отказываться от мечты выступать в европейском топ-чемпионате ради большой зарплаты. По словам футболиста, в 2016 году он получил невероятное предложение от одного из китайских клубов, но не принял его.

«В 2016 году у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?

Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно – если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать.

Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», – сказал Смолов.