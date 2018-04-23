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    Смолов: «В 2016-м получил фантастическое предложение из Китая. Но как я мог ради денег отказаться от мечты поиграть в Европе?»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что не стал отказываться от мечты выступать в европейском топ-чемпионате ради большой зарплаты. По словам футболиста, в 2016 году он получил невероятное предложение от одного из китайских клубов, но не принял его.

    «В 2016 году у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?

    Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно – если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать.

    Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», – сказал Смолов.

    Источник: ФИФА

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    23.04.2018 15:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 19:26

      Правильно сделал, Китай никуда не денется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:50

      а удачным выступление нашей сборной будет вряд ли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 18:01

      И до сих пор сидит в Краснодаре)нужно хоть чуток попылить на чм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 23 апреля 2018, 17:41

      На ЧМ нашей сборной больше трёх игр не светит, а по трём играм вряд ли скауты смогут оценить игрока. Так что в РФПЛ до пенсии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 17:24

      Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», – сказал Смолов.


      Это,Федя ты зря сказал.Теперь или Краснодар с Зенитом или Китай.Со сборной от тебя вообще все ТОП чемпионаты откажутся.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 апреля 2018, 17:23

      Поэтому он остался в Краснодаре. Европа как ни как))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 16:54

      не все игроки так думают,увы,Федя,не все

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 23 апреля 2018, 16:45

      ну че поиграл?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 апреля 2018, 16:40

      Ну хорошо, а как же ходившие слухи об интересе к тебе со стороны стока или вест хэма? не говоря уже про Боруссию Д.! может это и СЛУХИ конечно! но ведь дыма без огня не бывает! просто деньги так же по прежнему важны, а в РФПЛ в этом плане получше! Вот вам и мечта (идиота)!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 апреля 2018, 16:12

      Уже стар для европейской топ-лиги...

      -1
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