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  • Смолов: «В 2016-м получил фантастическое предложение из Китая. Но как я мог ради денег отказаться от мечты поиграть в Европе?»

Смолов: «В 2016-м получил фантастическое предложение из Китая. Но как я мог ради денег отказаться от мечты поиграть в Европе?»

23 апреля 2018, 15:58
12

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что не стал отказываться от мечты выступать в европейском топ-чемпионате ради большой зарплаты. По словам футболиста, в 2016 году он получил невероятное предложение от одного из китайских клубов, но не принял его.

«В 2016 году у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?

Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно – если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать.

Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», – сказал Смолов.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (12)
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Shogun
1524488543
Какое удачное выступлени на ЧМ, потолок выход из групп и крупный слив Испании или Португалии и мечте твоей видимо конец, будешь дальше гнить в Краснодаре
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insider_retro
1524489087
Отношение к нашим футболистам формировалось годами и редкие удачные всплески утонули в трясине недееспособности... Даже удачное выступление сборной на ЧМ, не поменяет политику еуропейских клубов в выборе игроков...
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KalterJax
1524490804
Ну хорошо, а как же ходившие слухи об интересе к тебе со стороны стока или вест хэма? не говоря уже про Боруссию Д.! может это и СЛУХИ конечно! но ведь дыма без огня не бывает! просто деньги так же по прежнему важны, а в РФПЛ в этом плане получше! Вот вам и мечта (идиота)!
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NeoNaTe
1524491111
ну че поиграл?
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Каратель помойников
1524491641
не все игроки так думают,увы,Федя,не все
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Тони Монтана Б
1524493396
Поэтому он остался в Краснодаре. Европа как ни как))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524493461
Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», – сказал Смолов. Это,Федя ты зря сказал.Теперь или Краснодар с Зенитом или Китай.Со сборной от тебя вообще все ТОП чемпионаты откажутся.
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Федя Кабак
1524495661
И до сих пор сидит в Краснодаре)нужно хоть чуток попылить на чм
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OfaZavr
1524498655
а удачным выступление нашей сборной будет вряд ли.
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zigbert
1524500802
Правильно сделал, Китай никуда не денется.
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