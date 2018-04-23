Романцев: «Глушаков? Подобное может случиться даже с Месси и Роналду»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал полузащитника московской команды Дениса Глушакова.

Напомним, что капитан красно-белых подвергся критике после матча с «Тосно». В той игре футболист не реализовал выход один на один, а также не забил пенальти.

«Подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду. И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь «Барселоне» во встрече Лиги чемпионов с «Ромой». Кстати, и сам «Спартак» начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру.

Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования «Спартаком» чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть», – сказал Романцев.