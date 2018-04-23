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  • Романцев: «Глушаков? Подобное может случиться даже с Месси и Роналду»

Романцев: «Глушаков? Подобное может случиться даже с Месси и Роналду»

23 апреля 2018, 00:37
19

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал полузащитника московской команды Дениса Глушакова.

Напомним, что капитан красно-белых подвергся критике после матча с «Тосно». В той игре футболист не реализовал выход один на один, а также не забил пенальти.

«Подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду. И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь «Барселоне» во встрече Лиги чемпионов с «Ромой». Кстати, и сам «Спартак» начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру.

Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования «Спартаком» чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Романцев Олег
Комментарии (19)
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stream15
1524433468
А случилось почему-то с глушаком.
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Viktor781
1524439026
Нашёл с кем сравнить спартаковского недоросля!
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Cherembas
1524442749
Истинная правда,все мы люди
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Диктор
1524458264
Романцев как всегда сказал все в точку.
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RedWhiteFans2
1524459483
Только не в такие ответственные моменты чемпионата.
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Аэратор
1524459669
это вопрос каррере, почему глушаков не в форме выходит на поле, а не сидит на лавке.
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Garrincha58
1524461381
Глушак не забив пеналь встал в один ряд с Великими
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prezent2017
1524466356
Подобное может случиться даже с Месси и Роналду, а случается с Глушаковым.
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zigbert
1524466564
Все это так ,но что то в последнее время Глушаков не похож сам на себя.
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OfaZavr
1524469716
все верно, но иногда болельщикам очень трудно переживать неудачи да и сам Денис сейчас не в лучшем состоянии вот и критика обрушилась.
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