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    Романцев: «Глушаков? Подобное может случиться даже с Месси и Роналду»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал полузащитника московской команды Дениса Глушакова.

    Напомним, что капитан красно-белых подвергся критике после матча с «Тосно». В той игре футболист не реализовал выход один на один, а также не забил пенальти.

    «Подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду. И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь «Барселоне» во встрече Лиги чемпионов с «Ромой». Кстати, и сам «Спартак» начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру.

    Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования «Спартаком» чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 00:37
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 апреля 2018, 16:27

      никогда не признавал Глушака
      хоть и земеля наш, донской
      лошадь возомнившая себя Пегасом

      другой вопрос, что в России даже на лошадей дефицит
      .

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 апреля 2018, 13:48

      Тоже мне сравнил... Средненького игрочка с гениями. Для дениски промазать обычное дело

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:48

      все верно, но иногда болельщикам очень трудно переживать неудачи да и сам Денис сейчас не в лучшем состоянии вот и критика обрушилась.

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:56

      Все это так ,но что то в последнее время Глушаков не похож сам на себя.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 09:52

      Подобное может случиться даже с Месси и Роналду, а случается с Глушаковым.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 апреля 2018, 08:55

      Критиковать,всегда проще,чем сделать самому....

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 апреля 2018, 08:46

      Много неиспользованных моментов .

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 08:29

      Глушак не забив пеналь встал в один ряд с Великими

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 23 апреля 2018, 08:07

      Вообще-то у Глушакова было три !!! момента когда он оставался с глазу на глаз с кипером, автор статьи видимо забыл про момент когда он не замкнул прострел вдоль ворот (((, ошибиться можно не более одного раза все остальное это уровень мастерства, вернее его отсутствие ((((.

      6
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 апреля 2018, 08:01

      это вопрос каррере, почему глушаков не в форме выходит на поле, а не сидит на лавке.

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