Серия А. «Интер» обыграл «Кьево», «Лацио» разгромил «Сампдорию» и другие результаты 

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Интер» в гостях обыграл «Кьево» со счетом 2:1. Голы в составе гостей забили форвард Мауро Икарди и хавбек Иван Перишич. У хозяев отличился форвард Мариуш Стемпиньский.

«Интер» с 66-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Кьево» с 31 очком идет 16-м.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Кальяри – Болонья – 0:0

Аталанта – Торино – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фройлер, 53; 1:1 – Льяич, 56; 2:1 – Госенс, 64.

Кьево – Интер – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Икарди, 52; 0:2 – Перишич, 61; 1:2 – Стемпиньский, 90.

Лацио – Сампдория – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 32; 2:0 – де Врий, 43; 3:0 – Иммобиле, 85; 4:0 – Иммобиле, 88.

Удинезе – Кротоне – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Лазанья, 6; 1:1 – Сими, 7; 1:2 – Фараони, 86.

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