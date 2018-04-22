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    Серия А. «Интер» обыграл «Кьево», «Лацио» разгромил «Сампдорию» и другие результаты 

    В матче 34-го тура чемпионата Италии «Интер» в гостях обыграл «Кьево» со счетом 2:1. Голы в составе гостей забили форвард Мауро Икарди и хавбек Иван Перишич. У хозяев отличился форвард Мариуш Стемпиньский.

    «Интер» с 66-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Кьево» с 31 очком идет 16-м.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    Кальяри – Болонья – 0:0

    Аталанта – Торино – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фройлер, 53; 1:1 – Льяич, 56; 2:1 – Госенс, 64.

    Кьево – Интер – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Икарди, 52; 0:2 – Перишич, 61; 1:2 – Стемпиньский, 90.

    Лацио – Сампдория – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 32; 2:0 – де Врий, 43; 3:0 – Иммобиле, 85; 4:0 – Иммобиле, 88.

    Удинезе – Кротоне – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лазанья, 6; 1:1 – Сими, 7; 1:2 – Фараони, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 17:57
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