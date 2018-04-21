Глушаков: «Мне надо отказаться от пенальти. Это не мое»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой промах в серии пенальти матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Хавбек планирует отказаться от выполнения 11-метровых ударов.

«Если надо будет бить пенальти, то пойду. Но мой последний пенальти до матча с «Тосно» — Дмитрию Хомичу, на 93-й минуте, я не забил. И сейчас не забил.

Наверное, я подзавяжу с пенальти. Я не боюсь критики. Но я не играю в карты, не играю в казино, я не азартный человек, а пенальти — это лотерея, так что, думаю, мне надо отказаться от пенальти. Не везет с пенальти, это не мое», – сказал игрок.

«Тосно» в финале Кубка России сыграет с курским «Авангардом».