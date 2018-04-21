Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Мне надо отказаться от пенальти. Это не мое»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой промах в серии пенальти матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Хавбек планирует отказаться от выполнения 11-метровых ударов.

    «Если надо будет бить пенальти, то пойду. Но мой последний пенальти до матча с «Тосно» — Дмитрию Хомичу, на 93-й минуте, я не забил. И сейчас не забил.

    Наверное, я подзавяжу с пенальти. Я не боюсь критики. Но я не играю в карты, не играю в казино, я не азартный человек, а пенальти — это лотерея, так что, думаю, мне надо отказаться от пенальти. Не везет с пенальти, это не мое», – сказал игрок.

    «Тосно» в финале Кубка России сыграет с курским «Авангардом».

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2018 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 22 апреля 2018, 09:25

      Молодым дорогу- старикам почёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 апреля 2018, 20:44

      Пойди и сделай так же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 21 апреля 2018, 17:51

      От футбола откажись, олень. Иди в нытики. Трусами женскими можешь поторговать на рынке, осёл

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 21 апреля 2018, 17:32

      Хорош, погнобили и хватит. Денис, удачи в других играх! Мы можем простить и проигрыш и неудачу, но ни когда не простим наплевательского отношения к делу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Victor Kiki 21 апреля 2018, 17:06

      По-моему мнению, ему надо отказаться от футбола, наверное это не его... Пьяница и алкоголик.. Глушаков это действительно похороны!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 21 апреля 2018, 17:05

      Пользуясь случаем хотел бы еще раз поблагодарить Глушакаа и других ветеранов спартачей. за прошлый сезон. но как говорится нужно вовремя и красиво уходить.Дайте дорогу молодым. Есть спартак 2 есть дубль. для чего там ребята тренируются. 10 -12 матчей сыграли и все выдохлись бедненькие.Многим под30 и за 30. чтоб хватало не на 45-60 мин. надо соблюдать особенно в этом возрасте режим.вы че забыли что вам не 20. бухать и играть не получиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Сарик 21 апреля 2018, 16:46

      Красиво сказал, нормальный мужик, имеет самокритику)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 21 апреля 2018, 16:37

      ну хоть самокритика появилась....не зазвездился!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:31

      Был в советское время футболист В.Плоскина. Установил рекорд по пробитию 11-метровых ударов.Забил с точки подряд 23 мяча и если бы не Ринат Дасаев, рекорд скорей всего он увеличил бы и был бы недосягаем.В 1988 году его рекорд побил Пономарев. Дасаев же не совсем уверенно отражал 11-метровые,а тут получился такой парадокс. Вот что сказал Плоскина по поводу пробития пенальти:"Рекордная серия - это хладнокровие плюс упорные тренировки.Я все время отрабатывал эти удары.Набивал, как говорят,обе ноги.Ведь если правильно бить пенальти,вратарь просто физически не сможет взять мяч.Контроль над собой и умение справится с волнением играют ключевую роль в выполнении 11- метровых ударов".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert > gol_kak_sokol 21 апреля 2018, 16:38

      Если не получается то пожалуй не стоит пробивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 16:22

      - молодец!, лаконично, обстоятельно...но на всякий пожарный...надо всё-таки тренироваться!, когда-нибудь в очень нужный момент - пригодится!!! Играйте в футбол!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11