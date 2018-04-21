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Глушаков: «Мне надо отказаться от пенальти. Это не мое»

21 апреля 2018, 11:45
38

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой промах в серии пенальти матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Хавбек планирует отказаться от выполнения 11-метровых ударов.

«Если надо будет бить пенальти, то пойду. Но мой последний пенальти до матча с «Тосно» — Дмитрию Хомичу, на 93-й минуте, я не забил. И сейчас не забил.

Наверное, я подзавяжу с пенальти. Я не боюсь критики. Но я не играю в карты, не играю в казино, я не азартный человек, а пенальти — это лотерея, так что, думаю, мне надо отказаться от пенальти. Не везет с пенальти, это не мое», – сказал игрок.

«Тосно» в финале Кубка России сыграет с курским «Авангардом».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Глушаков Денис
Комментарии (38)
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nik55
1524300620
долго до тебя доходило
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Боцман59rus
1524300656
так как ты пробил, не лотерея, пас вратарю ...и глядя на то, как пробивали парни из тосно, я думаю мастерство в лотерее не было бы лишним
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acer2003
1524300690
Правильнее будет от футбола... А вообще после таких историй ,стоит давать меньше комментариев,футболист Глушаков
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OfaZavr
1524300867
может и правильно, уверенности нет после нескольких неудачных раз и в голове сидит что может не забить.
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prezent2017
1524303674
Твое место на лавке.
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Par Mezan
1524305476
Пенальти - это мастерство и хладнокровие, а не лотерея! Слабак и сопля, подзавяжи с футболом!
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Gek Dement
1524307818
А ещё можно вообще от футбола отказать, ЛЧ то тоже не выходит выиграть. Ну не твоё. А если серьёзно взялся быть футболистом играй до конца, тем более что ты капитан, должен быть примером.
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Антибиотик
1524316505
Сначала ему не везёт с Локомотивом, теперь с пенальти. Насчет пенальти Глушаков понял лишь сейчас, когда команду подвёл в полуфинале Кубка России? Поздно, батенька! На вылет Спартака мне как-то ровно, но вылетев с КР, Спартак подсунул нашей футбольной стране свинью в Лиге Европы. Можно считать, что у нас минус одна команда, а очки будут делиться на все участвующие клубы. Отсюда и соответствующий коэффициент будет(не в обиду болельщикам Тосно и Авангарда, у вас реально просто игроки не потянут).
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zigbert
1524317472
Был в советское время футболист В.Плоскина. Установил рекорд по пробитию 11-метровых ударов.Забил с точки подряд 23 мяча и если бы не Ринат Дасаев, рекорд скорей всего он увеличил бы и был бы недосягаем.В 1988 году его рекорд побил Пономарев. Дасаев же не совсем уверенно отражал 11-метровые,а тут получился такой парадокс. Вот что сказал Плоскина по поводу пробития пенальти:"Рекордная серия - это хладнокровие плюс упорные тренировки.Я все время отрабатывал эти удары.Набивал, как говорят,обе ноги.Ведь если правильно бить пенальти,вратарь просто физически не сможет взять мяч.Контроль над собой и умение справится с волнением играют ключевую роль в выполнении 11- метровых ударов".
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lordmrv
1524321132
Хорош, погнобили и хватит. Денис, удачи в других играх! Мы можем простить и проигрыш и неудачу, но ни когда не простим наплевательского отношения к делу.
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