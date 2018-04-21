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    Лужный считает, что Венгер заслужил памятник возле «Эмирейтс»

    Бывший игрок английского «Арсенала» Олег Лужный прокомментировал известие об уходе по окончании сезона главного тренера «канониров» Арсена Венгера. Украинец считает, что француз достоин памятника, информирует FootballHub.

    – Как восприняли информацию о том, что Арсен Венгер уходит из «Арсенала»?

    – Нормально. Всему свое время. Все болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Его должны поблагодарить фанаты, тем более английские. Нужно поставить ему памятник на стадионе.

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 21 апреля 2018, 16:21

      Вот в этом и вся разница. В нашей стране ставят памятники павшим Героям, а там совсем другое...

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