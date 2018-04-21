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    The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов

    Стали известны подробности процедуры разрыва контракта между английским «Арсеналом» и его главным тренером Арсеном Венгером. Об уходе по окончании сезона француз сообщил ранее.

    Так, специалист решил заявить о прекращении работы в клубе после разговора с владельцем клуба Стэном Кронке, который является фактическим инициатором отставки Венгера. Ввиду этого тренер получит от клуба 11 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта.

    Специалист работает в «Арсенале» с 1996 года.

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: The Sun

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    21.04.2018 10:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 21 апреля 2018, 22:31

      Арсен заслужил эти деньги.

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 14:11

      Венгер в этом совершенно не виноват.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 апреля 2018, 12:54

      Это нормальная сумма...он то их точно заслужил,а вот только вопрос зачем было его продлевать да еще и на длительный срок

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 21 апреля 2018, 11:25

      Нормально так Вингер в Арсенале посидел.

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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 21 апреля 2018, 10:55

      недальновидно продлили с венгером контракт в прошлом году.. и так было понятно. что в болоте сидят , замена нужна.. и 11 млн сохранили бы..

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      Рейтинг: +418

      mister_лео > mihail200606 21 апреля 2018, 16:40

      это не какой не будь тренер одногодка , которому жалко 11млн отдавать компенсацию..

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