The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов

Стали известны подробности процедуры разрыва контракта между английским «Арсеналом» и его главным тренером Арсеном Венгером. Об уходе по окончании сезона француз сообщил ранее.

Так, специалист решил заявить о прекращении работы в клубе после разговора с владельцем клуба Стэном Кронке, который является фактическим инициатором отставки Венгера. Ввиду этого тренер получит от клуба 11 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта.

Специалист работает в «Арсенале» с 1996 года.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»