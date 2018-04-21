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  • The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов

The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов

21 апреля 2018, 10:07
6

Стали известны подробности процедуры разрыва контракта между английским «Арсеналом» и его главным тренером Арсеном Венгером. Об уходе по окончании сезона француз сообщил ранее.

Так, специалист решил заявить о прекращении работы в клубе после разговора с владельцем клуба Стэном Кронке, который является фактическим инициатором отставки Венгера. Ввиду этого тренер получит от клуба 11 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта.

Специалист работает в «Арсенале» с 1996 года.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (6)
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mihail200606
1524297308
недальновидно продлили с венгером контракт в прошлом году.. и так было понятно. что в болоте сидят , замена нужна.. и 11 млн сохранили бы..
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rostik-100
1524299138
Нормально так Вингер в Арсенале посидел.
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Михаил Шевченко
1524304476
Это нормальная сумма...он то их точно заслужил,а вот только вопрос зачем было его продлевать да еще и на длительный срок
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zigbert
1524309091
Венгер в этом совершенно не виноват.
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КонтриК
1524339110
Арсен заслужил эти деньги.
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