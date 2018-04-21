Лужный: «Об отставке Венгера известно уже несколько месяцев. Преемника он себе определил»

Бывший футболист английского «Арсенала» Олег Лужный прокомментировал заявление об отставке по окончании сезона главного тренера «канониров» Арсена Венгера. Эксперт отметил, что такое решение принято несколько месяцев назад, сообщает FootballHub.

– Как думаете, кто станет новым тренером?

– Там не нужно думать, там уже давно все придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером.

За полгода было известно, что Венгер уйдет. И он уже поставил человека на свое место.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»