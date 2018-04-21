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  • Козловский заявил, что прототипами главного героя «Тренера» являются Карпин и Аленичев

Козловский заявил, что прототипами главного героя «Тренера» являются Карпин и Аленичев

21 апреля 2018, 06:50
14

Режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Тренер» Данила Козловский рассказал о том, на кого он ориентировался при создании образа футбольного специалиста. Прототипами стали люди, работавшие со «Спартаком».

«Леонид Слуцкий научил меня хорошему. Я с ним разговаривал о психологических моментах. Кроме того, я наблюдал за Антонио Конте, Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью.

Из отечественных тренеров прототипами для меня были Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, потому что в какой-то степени они повторяли судьбу моего героя», – сказал Козловский в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Тренер» уже находится в прокате.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Ростов Спартак Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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vladik12
1524282670
Хорошо, что не Черчесов.
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3a zenit
1524282889
сами смотрите свой говно!
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alex1951
1524284182
Отсель и вывод. Козловского в тренеры сборной! Из грязи в князи. Как там? В России и кухарка всё могет...)))))
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Ruryu
1524284708
Люди,вы чего,такие злые??? Козлик,что вам плохого сделал???
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mihail200606
1524288846
Честно,фильм не смотрел, но чтото прототипы не нравятся мне)) еще вообще ниче не добились..
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Cubinec1989
1524294365
А тренеров в качестве прототипов выбрать не мог? Ну там Лобановского, хотя...он про него даже не знает... может Палыча? Газаева на крайний случай. С тем же успехом он мог выбрать в качестве прототипа меня))
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gor77
1524296676
Здесь как всегда! ))))) Даже в кинопроизводстве разбираются! ))))) Для начала просто посмотрите фильм!!! Художественный!!! Это просто взгляд режиссёра и актёра на футбол. Кстати, там снимались и бывшие футболисты: Алан Гатагов, Дмитрий Сычёв, Евгений Савин. Благо, что они только в футбол играли. )))
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alp
1524304539
На кого ровнялся такое кино и получилось......
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