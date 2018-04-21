Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Козловский заявил, что прототипами главного героя «Тренера» являются Карпин и Аленичев

    Режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Тренер» Данила Козловский рассказал о том, на кого он ориентировался при создании образа футбольного специалиста. Прототипами стали люди, работавшие со «Спартаком».

    «Леонид Слуцкий научил меня хорошему. Я с ним разговаривал о психологических моментах. Кроме того, я наблюдал за Антонио Конте, Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью.

    Из отечественных тренеров прототипами для меня были Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, потому что в какой-то степени они повторяли судьбу моего героя», – сказал Козловский в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

    «Тренер» уже находится в прокате.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2018 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 21 апреля 2018, 12:55

      На кого ровнялся такое кино и получилось......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1816

      gor77 21 апреля 2018, 10:44

      Здесь как всегда! )))))
      Даже в кинопроизводстве разбираются! )))))
      Для начала просто посмотрите фильм!!!
      Художественный!!!
      Это просто взгляд режиссёра и актёра на футбол.
      Кстати, там снимались и бывшие футболисты: Алан Гатагов, Дмитрий Сычёв, Евгений Савин. Благо, что они только в футбол играли. )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > gor77 21 апреля 2018, 12:24

      после "Легенды 17"? Смотри ты сам это говно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 21 апреля 2018, 10:06

      А тренеров в качестве прототипов выбрать не мог? Ну там Лобановского, хотя...он про него даже не знает... может Палыча? Газаева на крайний случай. С тем же успехом он мог выбрать в качестве прототипа меня))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Cubinec1989 21 апреля 2018, 14:32

      Судя по двум дизлайкам мой комментарий не понравился Оленичеву и Карпину

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Cubinec1989 21 апреля 2018, 20:30

      Время Великих давно прошло. Козловский их и не видел, наверно. А это уже современники. А лучший из них Аршавин.
      Снимался ты в рекламе бы Данила.
      Плохих режиссёров и без тебя хватает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7718

      mihail200606 21 апреля 2018, 08:34

      Честно,фильм не смотрел, но чтото прототипы не нравятся мне)) еще вообще ниче не добились..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 апреля 2018, 07:25

      Люди,вы чего,такие злые??? Козлик,что вам плохого сделал???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > Ruryu 21 апреля 2018, 12:57

      Смотрел его Вью после первых их из будущего - ещё тогда удивился насколько у него скудная речь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 апреля 2018, 07:16

      Отсель и вывод.
      Козловского в тренеры сборной!
      Из грязи в князи.
      Как там?
      В России и кухарка всё могет...)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 апреля 2018, 06:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сами смотрите свой говно!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 апреля 2018, 06:51

      Хорошо, что не Черчесов.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > vladik12 21 апреля 2018, 07:49

      Ты сделал мой день, своим комментарием)) Мне кажется, если твои слова добавить в рекламу, то популярность фильма возрастет)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > Yarrom89 21 апреля 2018, 09:24

      Эти слова надо было добавить к названию фильма. Типа: Тренер. Хорошо, что не Черчесов.))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11