Козловский заявил, что прототипами главного героя «Тренера» являются Карпин и Аленичев

Режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Тренер» Данила Козловский рассказал о том, на кого он ориентировался при создании образа футбольного специалиста. Прототипами стали люди, работавшие со «Спартаком».

«Леонид Слуцкий научил меня хорошему. Я с ним разговаривал о психологических моментах. Кроме того, я наблюдал за Антонио Конте, Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью.

Из отечественных тренеров прототипами для меня были Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, потому что в какой-то степени они повторяли судьбу моего героя», – сказал Козловский в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Тренер» уже находится в прокате.