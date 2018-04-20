Тарасов: «Сезон 2013/14? Не хочу воспоминаний. Думаю, болельщики «Локо» меня поймут»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о шансах железнодорожников на чемпионство в РФПЛ.

– Самая сильная команда за эти восемь лет…

– Конечно, нынешняя! Далее – сезона 2013/14. Тогда мы шли к чемпионству… Болельщики меня поймут, если скажу, что не хочу воспоминаний. Было чувство острой обиды и разочарования.

– Скажем аккуратно: кажется, сейчас до заветной мечты осталось совсем чуть-чуть…

– Считай, я пропустил эту реплику. Впереди четыре сложных матча. Вот и все.

Но я обязан сказать о том, что наша упорная работа приносит плоды. Позади много сложных периодов: становились девятыми, восьмыми, совершали нелепые ошибки. Недовольство болельщиков, недовольство в команде… Сейчас обстановка иная, и вся команда хочет только одного. Я считаю, она к этому готова.

«Локомотив» занимает первую строку в турнирной таблице РФПЛ с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.