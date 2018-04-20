Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов: «Сезон 2013/14? Не хочу воспоминаний. Думаю, болельщики «Локо» меня поймут»

Тарасов: «Сезон 2013/14? Не хочу воспоминаний. Думаю, болельщики «Локо» меня поймут»

20 апреля 2018, 21:05
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о шансах железнодорожников на чемпионство в РФПЛ.

– Самая сильная команда за эти восемь лет…

– Конечно, нынешняя! Далее – сезона 2013/14. Тогда мы шли к чемпионству… Болельщики меня поймут, если скажу, что не хочу воспоминаний. Было чувство острой обиды и разочарования.

– Скажем аккуратно: кажется, сейчас до заветной мечты осталось совсем чуть-чуть…

– Считай, я пропустил эту реплику. Впереди четыре сложных матча. Вот и все.

Но я обязан сказать о том, что наша упорная работа приносит плоды. Позади много сложных периодов: становились девятыми, восьмыми, совершали нелепые ошибки. Недовольство болельщиков, недовольство в команде… Сейчас обстановка иная, и вся команда хочет только одного. Я считаю, она к этому готова.

«Локомотив» занимает первую строку в турнирной таблице РФПЛ с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bumer_moscow
1524283472
Верим
Ответить
Diesel133
1524312167
Вперед, Локомотив! Когда, если не сейчас?
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
5
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
4
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
7
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
13
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+