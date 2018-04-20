Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов: «Сезон 2013/14? Не хочу воспоминаний. Думаю, болельщики «Локо» меня поймут»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о шансах железнодорожников на чемпионство в РФПЛ.

    – Самая сильная команда за эти восемь лет…

    – Конечно, нынешняя! Далее – сезона 2013/14. Тогда мы шли к чемпионству… Болельщики меня поймут, если скажу, что не хочу воспоминаний. Было чувство острой обиды и разочарования.

    – Скажем аккуратно: кажется, сейчас до заветной мечты осталось совсем чуть-чуть…

    – Считай, я пропустил эту реплику. Впереди четыре сложных матча. Вот и все.

    Но я обязан сказать о том, что наша упорная работа приносит плоды. Позади много сложных периодов: становились девятыми, восьмыми, совершали нелепые ошибки. Недовольство болельщиков, недовольство в команде… Сейчас обстановка иная, и вся команда хочет только одного. Я считаю, она к этому готова.

    «Локомотив» занимает первую строку в турнирной таблице РФПЛ с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 21:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 апреля 2018, 15:02

      Вперед, Локомотив! Когда, если не сейчас?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Diesel133 21 апреля 2018, 17:24

      именно сейчас! Ждем победу над Уфой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 апреля 2018, 07:04

      Верим

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11