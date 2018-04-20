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    «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике. Среди других кандидатов – Виейра и Артета

    «Арсенал» контактировал с экс-главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике по поводу возможности заменить Арсена Венгера у руля команды.

    Сегодня стало известно, что французский специалист принял решение покинуть лондонский клуб по завершении сезона. По информации источника, «канониры» уже провели с испанцем предварительные переговоры.

    Помимо Гвардиолы руководство «Арсенала» также рассматривает на роль главного тренера двух бывших футболистов клуба – Патрика Виейра и Микеля Артету.

    Источник: Independent.co.uk

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    20.04.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 20 апреля 2018, 16:01

      помимо Гвардиолы?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 апреля 2018, 16:00

      И таких кандидатов ещё будет до пятой точки!

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