«Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике. Среди других кандидатов – Виейра и Артета

«Арсенал» контактировал с экс-главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике по поводу возможности заменить Арсена Венгера у руля команды.

Сегодня стало известно, что французский специалист принял решение покинуть лондонский клуб по завершении сезона. По информации источника, «канониры» уже провели с испанцем предварительные переговоры.

Помимо Гвардиолы руководство «Арсенала» также рассматривает на роль главного тренера двух бывших футболистов клуба – Патрика Виейра и Микеля Артету.