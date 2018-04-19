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    Апелляционный комитет РФС оставил в силе карточку Смолова. Форвард пропустит матч с ЦСКА

    Состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором рассматривали жалобу «Краснодара» на решение КДК от 17 апреля.

    «Быки» были не согласны, что комитет постановил оставить в силе желтую карточку Федора Смолова, полученную во встрече 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    «Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Краснодар» г. Краснодар на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года в силе», – гласит заявление Апелляционного комитета.

    Таким образом, матч 27 тура против московского ЦСКА Смолов пропустит, поскольку полученная карточка была дисквалифицирующей.

    Источник: РФС

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    19.04.2018 19:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 апреля 2018, 13:06

      Что за "manager" придумывает эти регламенты

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 10:50

      надо же прям как строго следуют регламенту и даже признав очевидную ошибку поступают не по справедливости.

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 апреля 2018, 10:35

      закон не для всех одинаков, где же презумпция невиновности? Или для Москвы свои законы???? Краснодар все равно победит, команда будет злее и за того парня.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 апреля 2018, 10:20

      Ну вот, если например, человека посадили в тюрьму, а потом выяснилось что он преступление не совершал, то что получается ??????????????????????? пусть дальше сидит в тюрьме ???????? Это же идиотизм !!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 апреля 2018, 22:11

      В нашей стране "казнить" могут легко не виновного,здравый смысл отсутствует у чиновников и это не только в футболе.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 21:18

      Ну, что тут ещё сказать?
      Получается карточку проплатили. И откуда только Хусаинов узнал? Ну да спецы от Мудко разберутся, он обещал. Надо же ему знать откуда утечка идёт.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 19:33

      Сукины дети.Признают что карточка была ошибочной,но её не отменяют!Позорное решение.

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 19 апреля 2018, 19:17

      Юридически чисто. жёлтые карточки не отменяются, но штрафануть судью за такой ляп надо бы в сумме равной судейству пары матчей надо, с трёх метров не заметить нарушения может только дебил или подонок.

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Егор Велунов 19 апреля 2018, 20:12

      По большому счету там все подонки, а вот дебилов видимо мало

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Егор Велунов 20 апреля 2018, 09:28

      А с теми, кто регламент принимал, не допускающий отмены "жёлтых карточек", но допускающий отмены "красных"? С ними что делать? На принудительное психиатрическое лечение отправить? Или на тюремные нары за организацию в футбольном хозяйстве преступного сообщества (ОПС)? Третьего просто не дано!

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