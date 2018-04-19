Апелляционный комитет РФС оставил в силе карточку Смолова. Форвард пропустит матч с ЦСКА

Состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором рассматривали жалобу «Краснодара» на решение КДК от 17 апреля.

«Быки» были не согласны, что комитет постановил оставить в силе желтую карточку Федора Смолова, полученную во встрече 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Краснодар» г. Краснодар на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года в силе», – гласит заявление Апелляционного комитета.

Таким образом, матч 27 тура против московского ЦСКА Смолов пропустит, поскольку полученная карточка была дисквалифицирующей.