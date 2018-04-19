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  • Апелляционный комитет РФС оставил в силе карточку Смолова. Форвард пропустит матч с ЦСКА

Апелляционный комитет РФС оставил в силе карточку Смолова. Форвард пропустит матч с ЦСКА

19 апреля 2018, 19:05
9

Состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором рассматривали жалобу «Краснодара» на решение КДК от 17 апреля.

«Быки» были не согласны, что комитет постановил оставить в силе желтую карточку Федора Смолова, полученную во встрече 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Краснодар» г. Краснодар на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года в силе», – гласит заявление Апелляционного комитета.

Таким образом, матч 27 тура против московского ЦСКА Смолов пропустит, поскольку полученная карточка была дисквалифицирующей.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (9)
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Егор Велунов
1524154649
Юридически чисто. жёлтые карточки не отменяются, но штрафануть судью за такой ляп надо бы в сумме равной судейству пары матчей надо, с трёх метров не заметить нарушения может только дебил или подонок.
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Gullit 76
1524155625
Сукины дети.Признают что карточка была ошибочной,но её не отменяют!Позорное решение.
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maygli
1524161895
Ну, что тут ещё сказать? Получается карточку проплатили. И откуда только Хусаинов узнал? Ну да спецы от Мудко разберутся, он обещал. Надо же ему знать откуда утечка идёт.
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fanchik
1524165109
В нашей стране "казнить" могут легко не виновного,здравый смысл отсутствует у чиновников и это не только в футболе.
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KARAT777
1524209730
закон не для всех одинаков, где же презумпция невиновности? Или для Москвы свои законы???? Краснодар все равно победит, команда будет злее и за того парня.
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OfaZavr
1524210613
надо же прям как строго следуют регламенту и даже признав очевидную ошибку поступают не по справедливости.
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Артурка32
1524218772
Что за "manager" придумывает эти регламенты
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