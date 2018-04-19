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  • Адриано – о поражении от «Тосно»: «Глушаков не единственный виновник произошедшего» 

Адриано – о поражении от «Тосно»: «Глушаков не единственный виновник произошедшего» 

19 апреля 2018, 14:30
15

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Какова главная ошибка «Спартака» в матче против «Тосно»?

– Думаю, что главная ошибка — плохая реализация. Мы создали достаточное количество опасных ситуаций у ворот соперника, но не смогли забить хотя бы дважды. Чтобы уверенно выигрывать такие матчи, нужно реализовывать свои моменты, а у нас этого сделать не получилось.

– Денис Глушаков взял вину за поражение на себя. Вы согласны, что только капитан виноват во всем?

– Денис не является единственным виновником произошедшего. Мы — семья, поэтому должны равномерно разделять вину за это поражение среди всех игроков. Мы были вместе, когда праздновали успехи, и должны быть вместе сейчас.

– Что нужно сделать, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и результаты команды не ухудшились?

– Главная задача — выиграть следующий домашний матч перед своими болельщиками. Мы надеемся, что их поддержка всегда будет с нами. Без нее нам было бы очень трудно.

«Спартак» провалил сезон. Что дальше?

Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Тосно Глушаков Денис Адриано Луис
Комментарии (15)
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Сержтир
1524138461
Вся команда валяла дурака а удар Глушакова просто подытожил общую картину игры.
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retiremen
1524138732
Адриано красава, раз и в кусты, я не я и хата не моя. Глушаков, понимаете не один конечно виноват, но....
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oyabun
1524139977
Все игроки по полю пешком ходили. Отчего такая отвратительная физическая форма - непонятно.
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Полная Канистра
1524141333
Вся команда в ответе. Очень горький осадок ОТ ТАКОЙ ИГРЫ
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Федя Кабак
1524144428
А потому что мнят себя непонятно кем...
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Сибирь за Спартак
1524144463
Все бестолково и суетливо играли, выделить даже некого, это редко бывает. Но горечи, как ни странно, нет, было у меня предчувствие чего-то подобного. А чуйка мне сколько раз жизнь сберегала.
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Приус
1524146513
Эт-точно.
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portero
1524148397
Промес пробил так же как и Глушаков, рикошет от коленок Юрченко в ворота , просто повезло.
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OfaZavr
1524151887
виновата вся команда за такую игру, а удар Глушакова это уже ее следствие.
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zigbert
1524162743
Обидное поражение. И опять подвела реализация моментов.
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