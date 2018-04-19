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    Адриано – о поражении от «Тосно»: «Глушаков не единственный виновник произошедшего» 

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    – Какова главная ошибка «Спартака» в матче против «Тосно»?

    – Думаю, что главная ошибка — плохая реализация. Мы создали достаточное количество опасных ситуаций у ворот соперника, но не смогли забить хотя бы дважды. Чтобы уверенно выигрывать такие матчи, нужно реализовывать свои моменты, а у нас этого сделать не получилось.

    – Денис Глушаков взял вину за поражение на себя. Вы согласны, что только капитан виноват во всем?

    – Денис не является единственным виновником произошедшего. Мы — семья, поэтому должны равномерно разделять вину за это поражение среди всех игроков. Мы были вместе, когда праздновали успехи, и должны быть вместе сейчас.

    – Что нужно сделать, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и результаты команды не ухудшились?

    – Главная задача — выиграть следующий домашний матч перед своими болельщиками. Мы надеемся, что их поддержка всегда будет с нами. Без нее нам было бы очень трудно.

    «Спартак» провалил сезон. Что дальше?

    Источник: Sport24

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    19.04.2018 14:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +64

      jakubmlad 20 апреля 2018, 21:16

      Если Глушаков был бы легионер или у нас не было бы лимита то он бы точно сидел на скамейке запасных.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 18:46

      Это очень удобная позиция, "виноваты все", а значит никто конкретно вроде, как и не виноват. Любят у нас, понимаешь, общую ответственность, стоб никто персонально не был виноват. развели , понимаешь, семейственность.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 апреля 2018, 21:39

      Все верно говоришь Адриану, поэтому бегом на тренировку и реабилитироваться в чемпионате. осталось 4 матча - 4 финала!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 21:32

      Обидное поражение. И опять подвела реализация моментов.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 18:31

      виновата вся команда за такую игру, а удар Глушакова это уже ее следствие.

      5
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      Рейтинг: +67314

      portero 19 апреля 2018, 17:33

      Промес пробил так же как и Глушаков, рикошет от коленок Юрченко в ворота , просто повезло.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > portero 20 апреля 2018, 18:48

      И чего они все били в лево от вратаря? (кроме первого красавца, конечно.)

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 апреля 2018, 17:01

      Эт-точно.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 апреля 2018, 16:27

      Все бестолково и суетливо играли, выделить даже некого, это редко бывает. Но горечи, как ни странно, нет, было у меня предчувствие чего-то подобного. А чуйка мне сколько раз жизнь сберегала.

      8
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Сибирь за Спартак 20 апреля 2018, 18:42

      Эта чуйка с Урала началась + как до этого тяжело с Тосно играли.
      А выделить можно Луиша. :-)))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 16:27

      А потому что мнят себя непонятно кем...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 апреля 2018, 15:35

      Вся команда в ответе. Очень горький осадок ОТ ТАКОЙ ИГРЫ

      5
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