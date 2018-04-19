Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Какова главная ошибка «Спартака» в матче против «Тосно»?

– Думаю, что главная ошибка — плохая реализация. Мы создали достаточное количество опасных ситуаций у ворот соперника, но не смогли забить хотя бы дважды. Чтобы уверенно выигрывать такие матчи, нужно реализовывать свои моменты, а у нас этого сделать не получилось.

– Денис Глушаков взял вину за поражение на себя. Вы согласны, что только капитан виноват во всем?

– Денис не является единственным виновником произошедшего. Мы — семья, поэтому должны равномерно разделять вину за это поражение среди всех игроков. Мы были вместе, когда праздновали успехи, и должны быть вместе сейчас.

– Что нужно сделать, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и результаты команды не ухудшились?

– Главная задача — выиграть следующий домашний матч перед своими болельщиками. Мы надеемся, что их поддержка всегда будет с нами. Без нее нам было бы очень трудно.

«Спартак» провалил сезон. Что дальше?