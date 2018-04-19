«Спартак» провалил сезон. Что дальше?

Ждем определяющих решений.

Перед началом чемпионата Массимо Каррера говорил, что «Спартак» будет защищать титул и постарается далеко пройти в Европе. С прохождением каждой стадии Кубка России добавлялось желание о еще одном трофее, которого клуб не получал с сезона-2002/03. Задачи подкрепили точечными трансферами, а победная волна дала заряд на успех.

Что получилось на деле? В России «Спартак» по-настоящему борется только за попадание в Лигу чемпионов, а большие шансы на чемпионство убил поражением от «Урала». Кубок – отдельная история, где пижонство капитана и решения Карреры не пустили команду в финал. В Европе прошли только во второстепенный еврокубок, а там сразу вылетели от крепкого «Атлетика».

«Спартак» провалился не только по результатам, но и с психологией. Лигу чемпионов испортили обидные ничьи с аутсайдером «Марибором» и разгром в семь мячей от «Ливерпуля». Они случились только из-за самого «Спартака». Москвичи много пропускают в конце матчей, где проседают физически и морально. Это недоработка Карреры и общая проблема всей команды. «Спартак» прямо сейчас все равно остается стабильным коллективом со своими плюсами.

Есть несколько вариантов летнего развития событий, которые могут все исправить или сделать еще хуже:

1)Каррера уйдет. Самое большое разочарование главный тренер «Спартака» пережил после ливерпульского матча. Тогда он сказал, что ошибся и поверил в возможную победу команды на «Энфилде». «Спартак» не добьется чего-то выше собственных умений, а потолка в России Каррера уже достиг. «Увольнение? Я готов и к такому», – сказал Массимо после поражения от «Тосно».

До этого он говорил, что хочет остаться в России. Здесь все зависит не от него, но Массимо Каррера – лучший тренер «Спартака» за последнее десятилетие. Хотя бы по результатам и эмоциям от игры «Спартака». По ходу сезона поднимались слухи о разногласиях Карреры и Федуна по трансферам, но все сглаживали. Без Карреры «Спартак» окончательно вернется к тому, с чего стартовал к трофеям. Новая перестройка начнется слишком быстро.

2)Промес уйдет. Квинси ждут в Англии, где о нем мечтают «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». В январе Промес высказал, что хочет остаться в «Спартаке». Подразумевалось, что летом возникнут новые слухи, переговоры и попытки что-то изменить. «Спартак» выручит с продажи Квинси примерно 25 миллионов евро, но куда они пойдут?

Квинси Промес – это безоговорочно лучший игрок «Спартака» прямо сейчас. Только в этом чемпионате России он за 22 матча забил 14 голов и отдал семь голевых пасов. Все происходит с учетом провального отрезка начала весны, где голландец вообще не был результативным. С уходом Квинси «Спартак» потеряет лидера, а чемпионат России – звездного легионера. Заменить его сразу точно не получится.

3)Будет много трансферов. У «Спартака» есть проблемы с составом. В линии нападения большой запас возможностей и потенциала, а вот по защите есть вопросы. Летом из команды должны уйти арендованный Максимович, опытный Таски и, возможно, Боккетти. В центр обороны снова придется кого-то искать, потому что один ошибающийся Кутепов с напором не справится.

На краях тоже все сложно. Непонятна ситуация по Ещенко и Петковичу, а для Комбарова нет достойной подмены на другом фланге. При совсем благоприятных условиях можно усилить и полузащиту. Говорят, Пашалича летом вернут «Челси», а на его место необходимо арендовать или купить нового достойного легионера. «Спартак» сейчас на слуху, трансферные возможности у команды приличные. Потенциал есть.

4)Ничего не изменится. Звучит удивительно, но этот вариант пока кажется самым вероятным. Летом снова будут посредственные покупки игроков уровня Петковича и Роши. Каррера останется тренером «Спартака», но уже без того азарта и мотивации. Промес тоже останется в России и перестанет прогрессировать. «Спартаку» хватит ресурсов для борьбы за попадание в Лигу чемпионов, хотя чемпионские амбиции будут падать.

У всего этого есть и свои плюсы. «Спартак» прямо сейчас уже превратился в команду, где стало намного меньше проблем. Скандалы редко вырываются наружу, игроки не сливают тренера, а почти всегда выдают максимум. Обидные поражения, невыполненные задачи – все это проходил каждый «Спартак» в этом веке. «Спартак» Карреры пока остается лучшим из всех, поэтому готов провести в таком виде еще один год.

Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!