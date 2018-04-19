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    «Спартак» провалил сезон. Что дальше?


    3
    Голосов: 18
    19.04.2018 12:55
    Ждем определяющих решений.

    Перед началом чемпионата Массимо Каррера говорил, что «Спартак» будет защищать титул и постарается далеко пройти в Европе. С прохождением каждой стадии Кубка России добавлялось желание о еще одном трофее, которого клуб не получал с сезона-2002/03. Задачи подкрепили точечными трансферами, а победная волна дала заряд на успех.

    Что получилось на деле? В России «Спартак» по-настоящему борется только за попадание в Лигу чемпионов, а большие шансы на чемпионство убил поражением от «Урала». Кубок – отдельная история, где пижонство капитана и решения Карреры не пустили команду в финал. В Европе прошли только во второстепенный еврокубок, а там сразу вылетели от крепкого «Атлетика».

    «Спартак» провалился не только по результатам, но и с психологией. Лигу чемпионов испортили обидные ничьи с аутсайдером «Марибором» и разгром в семь мячей от «Ливерпуля». Они случились только из-за самого «Спартака». Москвичи много пропускают в конце матчей, где проседают физически и морально. Это недоработка Карреры и общая проблема всей команды. «Спартак» прямо сейчас все равно остается стабильным коллективом со своими плюсами.

    Есть несколько вариантов летнего развития событий, которые могут все исправить или сделать еще хуже:

    1)Каррера уйдет. Самое большое разочарование главный тренер «Спартака» пережил после ливерпульского матча. Тогда он сказал, что ошибся и поверил в возможную победу команды на «Энфилде». «Спартак» не добьется чего-то выше собственных умений, а потолка в России Каррера уже достиг. «Увольнение? Я готов и к такому», – сказал Массимо после поражения от «Тосно».

    До этого он говорил, что хочет остаться в России. Здесь все зависит не от него, но Массимо Каррера – лучший тренер «Спартака» за последнее десятилетие. Хотя бы по результатам и эмоциям от игры «Спартака». По ходу сезона поднимались слухи о разногласиях Карреры и Федуна по трансферам, но все сглаживали. Без Карреры «Спартак» окончательно вернется к тому, с чего стартовал к трофеям. Новая перестройка начнется слишком быстро.

    2)Промес уйдет. Квинси ждут в Англии, где о нем мечтают «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». В январе Промес высказал, что хочет остаться в «Спартаке». Подразумевалось, что летом возникнут новые слухи, переговоры и попытки что-то изменить. «Спартак» выручит с продажи Квинси примерно 25 миллионов евро, но куда они пойдут?

    Квинси Промес – это безоговорочно лучший игрок «Спартака» прямо сейчас. Только в этом чемпионате России он за 22 матча забил 14 голов и отдал семь голевых пасов. Все происходит с учетом провального отрезка начала весны, где голландец вообще не был результативным. С уходом Квинси «Спартак» потеряет лидера, а чемпионат России – звездного легионера. Заменить его сразу точно не получится.

    3)Будет много трансферов. У «Спартака» есть проблемы с составом. В линии нападения большой запас возможностей и потенциала, а вот по защите есть вопросы. Летом из команды должны уйти арендованный Максимович, опытный Таски и, возможно, Боккетти. В центр обороны снова придется кого-то искать, потому что один ошибающийся Кутепов с напором не справится.

    На краях тоже все сложно. Непонятна ситуация по Ещенко и Петковичу, а для Комбарова нет достойной подмены на другом фланге. При совсем благоприятных условиях можно усилить и полузащиту. Говорят, Пашалича летом вернут «Челси», а на его место необходимо арендовать или купить нового достойного легионера. «Спартак» сейчас на слуху, трансферные возможности у команды приличные. Потенциал есть.

    4)Ничего не изменится. Звучит удивительно, но этот вариант пока кажется самым вероятным. Летом снова будут посредственные покупки игроков уровня Петковича и Роши. Каррера останется тренером «Спартака», но уже без того азарта и мотивации. Промес тоже останется в России и перестанет прогрессировать. «Спартаку» хватит ресурсов для борьбы за попадание в Лигу чемпионов, хотя чемпионские амбиции будут падать.

    У всего этого есть и свои плюсы. «Спартак» прямо сейчас уже превратился в команду, где стало намного меньше проблем. Скандалы редко вырываются наружу, игроки не сливают тренера, а почти всегда выдают максимум. Обидные поражения, невыполненные задачи – все это проходил каждый «Спартак» в этом веке. «Спартак» Карреры пока остается лучшим из всех, поэтому готов провести в таком виде еще один год.

    Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 мая 2018, 20:27

      Спартак провалил сезон? Спартак прыгнул выше головы! Фактически, как Тосно и Авнгард. Он на прямую попадает в ЛЧ. Только, что СпаМу там делать?

      0
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      Рейтинг: +222

      ajax707 24 апреля 2018, 10:31

      какая страна такой и футбол

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2018, 15:36

      - согласен с "Источник: Бомбардир.ру" в тех тезисах как: налицо психологическая неустойчивость(необходимо работать в этом аспекте)* , не на должном уровне физика*, трансферная политика*.От себя лично - тщательная тактическая подготовка ,и изучение каждого предстоящего соперника!*, максимум собранности в каждом эпизоде матча*, ответственность и игровая дисциплина*...Если хотя бы 50% вышеперечисленного Спартак выполнит(за оставшиеся 4-е свои матча) - он наберёт 12 очков!, а это значит - ОН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ 2018/2019...Пожелаем НАШЕМУ СПАРТАКУ - УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +468

      Alemann 22 апреля 2018, 17:00

      Второе место по итогу сезона - как-то не очень похоже на провал. Амбиции на защиту титула понятны, но не все всегда получается, как планируется. Кто точно провалил сезон - это Зенит.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 13:08

      Я рад,что Тосно прошел этот Спартак

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 21 апреля 2018, 11:19

      Команда в дерьме, надо постирать, встряхнуть, подсушить, почистить и обновить но Карреру не трогайте

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2018, 18:24

      Взгляд со стороны болельщика ЦСКА, что Плеханов и не скрывает.
      Промесу пора уходить, и если за него заплатят прописанные отступные - он уйдёт. И Зе тоже уйдёт. А на лавке есть Роша, Мельгарехо. Есть ребята из Спартака-2 Нимели, Руденко, Сакала. Рядом с Луисом Адриано и Фернандо они будут прогрессировать. Нападение вообще не вызывает тревоги. А вот оборона? И Таски и Боккети давно пора сплавить куда - нибудь. Нужно искать и центральных и фланговых защитников. Иначе нам удачи не видать.

      4
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 20 апреля 2018, 16:57

      аллё товарищи что вы так переживаете у нас вообще болеть не за кого это как в цирке клоны веселят ну а ВЫ плотите

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 апреля 2018, 13:07

      Вот блин, любят же из мухи слона раздувать. Карреру однозначно оставлять, без единого вообще намёка на что-то другое... Да, не выиграли кубок, да крайне обидно, но справедливости ради, у Спартака было очень много моментов, играли хорошо, но чутка дали слабину и вальяжности в атаке и первый же опасный подход Тосно к воротам Спартака увенчался голом... Вообще, Спартак заслужил пройти дальше, но какая-то очень большая удача была на стороне Тосно. Но, они тоже молодцы в любом случае, бились до конца

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 20 апреля 2018, 09:53

      Вылет от ТОсно это конечно позор. Ведь кубок был близок как никогда. Вылет от Атлетика тоже обиден, но это произошло весной, а не в квалицикации. Текущее 2 место в чемпионате вряд ли от них уйдет и теоретически могут занять первое. При всем при этом, нельзя назвать сезон провальным. Или тогда получается, что кроме паровозов, остальные тоже провалились.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > m40 20 апреля 2018, 15:32

      Именно так и получается, что кроме паровозов и Спартак, и ЦСКА, и Зенит сезон провалили. В крайнем случае, конкретный спад и нестабильность у всех этих команд весной на лицо!

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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > Старикан 20 апреля 2018, 17:49

      При этой "нестабильности" только Зенит серьезно отвалился от паровозов во второй половине сезона. Остальные почти не потеряли в очках, а Спартак сильно приблизился.
      Для сравнения таблица после 15 туров: Локо - 32 очка, зенит - 29, ЦСКА - 25, краснодар - 24, урал - 23, спартак - 22

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > ALASTOR 20 апреля 2018, 18:39

      Спартак реально провалил начало сезона и сейчас, видимо, то же наступил кризис. Даже победные матчи выстраданы. Когда в атаке игра получается, то и с плохой защитой можно матчи вытаскивать. Но сейчас проблемы именно в атаке...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Старикан 21 апреля 2018, 13:10

      ЦСКА???

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