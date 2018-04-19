Мхитарян может восстановиться к матчу с «Атлетико» 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о процессе восстановления полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян бегает, он должен увеличить нагрузки в ближайшие три-четыре дня. Возможно, он будет готов к четвергу [к матчу с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги Европы – прим. «Бомбардира»]. Но это самый ранний из возможных сроков восстановления.

Лига Европы для нас – главная цель сейчас», – сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 26 апреля, ответная встреча пройдет 3 мая.