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  • «Авангард» стал первым за 7 лет клубом ФНЛ, вышедшим в финал Кубка России

«Авангард» стал первым за 7 лет клубом ФНЛ, вышедшим в финал Кубка России

19 апреля 2018, 07:52
21

Накануне курский «Авангард» обыграл «Шинник» в полуфинальном матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0. В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» встретится с «Тосно».

Курский клуб стал первой командой из ФНЛ с 2011 года, которая пробилась в финал Кубка России. Предыдущий раз это удалось сделать семь лет назад владикавказской «Алании», которая финале уступила ЦСКА – 1:2.

Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Авангард
Комментарии (21)
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bset
1524114887
А еще был случай с Сибирью, когда они шли на последнем месте, но выступали в ЛЕ. Прошли Аполлон в 3-м квалификационном раунде, а в раунде плей-офф уступили ПСВ. Причем первый матч выиграли. А в конце года опустились в ФНЛ. Вот это было забавно.
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овертайм
1524115949
через сезон у нас снова будет две команды в лч и это печально....
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Stavropolets
1524117238
Молодцы, что еще можно сказать
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Зенит 12
1524117581
Я вообще не ожидал такого
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alex1951
1524118090
,,Авангард,, премировать путевкой в высшую лигу и точка! Смогли в Кубке ,смогут и там.
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DIDI 23
1524118512
Уровень ПЛ сравнялся с уровнем ФНЛ. Хорошего ничего. ЭТО ПРОСТО ПЕЧАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ФУТБОЛА.
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пряник929
1524119626
Или уровень некоторых команд двух лиг сравнялся или Кубок обесценился...
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OfaZavr
1524122412
ну иногда и такое бывает, молодцы раз добились.
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Дядя Серёжа
1524131451
Любой из финалистов достоин представлять Россиюв Л Е...
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Pinasonic
1524148301
На любую из этих команд интересно посмотреть в ЛЕ, хотя далеко они не пройдут там, плюс скорее всего им не дадут играть на своих стадионах, что обидно для местных болельщиков, которые посмотрели бы футбол с любой европейской командой например в Курске, а играть скорее всего будут в Москве или на каком нибудь стадионе ЧМ 2018
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