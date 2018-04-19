«Авангард» стал первым за 7 лет клубом ФНЛ, вышедшим в финал Кубка России

На любую из этих команд интересно посмотреть в ЛЕ, хотя далеко они не пройдут там, плюс скорее всего им не дадут играть на своих стадионах, что обидно для местных болельщиков, которые посмотрели бы футбол с любой европейской командой например в Курске, а играть скорее всего будут в Москве или на каком нибудь стадионе ЧМ 2018
Накануне курский «Авангард» обыграл «Шинник» в полуфинальном матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0. В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» встретится с «Тосно».
Курский клуб стал первой командой из ФНЛ с 2011 года, которая пробилась в финал Кубка России. Предыдущий раз это удалось сделать семь лет назад владикавказской «Алании», которая финале уступила ЦСКА – 1:2.
Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.