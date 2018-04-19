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    «Авангард» стал первым за 7 лет клубом ФНЛ, вышедшим в финал Кубка России

    Накануне курский «Авангард» обыграл «Шинник» в полуфинальном матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0. В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» встретится с «Тосно».

    Курский клуб стал первой командой из ФНЛ с 2011 года, которая пробилась в финал Кубка России. Предыдущий раз это удалось сделать семь лет назад владикавказской «Алании», которая финале уступила ЦСКА – 1:2.

    Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.

    Источник: Sports.ru

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    19.04.2018 07:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 19 апреля 2018, 17:31

      На любую из этих команд интересно посмотреть в ЛЕ, хотя далеко они не пройдут там, плюс скорее всего им не дадут играть на своих стадионах, что обидно для местных болельщиков, которые посмотрели бы футбол с любой европейской командой например в Курске, а играть скорее всего будут в Москве или на каком нибудь стадионе ЧМ 2018

      0
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 19 апреля 2018, 12:50

      Любой из финалистов достоин представлять Россиюв Л Е...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:20

      ну иногда и такое бывает, молодцы раз добились.

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 апреля 2018, 09:53

      Финал мечты)

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 апреля 2018, 09:33

      Или уровень некоторых команд двух лиг сравнялся или Кубок обесценился...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 апреля 2018, 09:15

      Уровень ПЛ сравнялся с уровнем ФНЛ.
      Хорошего ничего. ЭТО ПРОСТО ПЕЧАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ФУТБОЛА.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > DIDI 23 19 апреля 2018, 12:20

      Большая мотивация у игроков ФНЛ попасть в приму,там хорошо зарабатывают.А как только этот рубеж становится достигнут,понижают требования к себе.Психология.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > DIDI 23 19 апреля 2018, 12:23

      Зато большой плюс: русских спортсменов будет больше.Бюджет таких клубов лишком мал,чтобы делать покупки хороших легионеров

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 апреля 2018, 09:08

      ,,Авангард,, премировать путевкой в высшую лигу и точка!
      Смогли в Кубке ,смогут и там.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > alex1951 19 апреля 2018, 09:10

      А все супер клубы-путёвкой в фнл

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Ruryu 19 апреля 2018, 09:58

      А знаешь ,пожалуй,не помешает...
      А то карманы,оттянутые ,загруженные баблом,не дають бегать...
      тяжеловато...
      а в ФНЛе ,,полегче ,, будет...могет и заиграють.
      ps А вообще есть идея.
      В высшей лиге ,оставить только призеров,а все остальное играет стыки с ФНЛ.
      4ый с 4 ым ,5й с 5 ым и так до низу!))))))))Как оно?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > alex1951 19 апреля 2018, 13:00

      Давно пора,так сделать... а то,чуть больше копейки заработают и все,прекращают играть...

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 19 апреля 2018, 09:07

      АУ??? ДОМА КТО ЕСТЬ? КОГДА "СПАРТАК" РАССЧИТАЮТ???

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 19 апреля 2018, 08:59

      Я вообще не ожидал такого

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 апреля 2018, 08:53

      Молодцы, что еще можно сказать

      3
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