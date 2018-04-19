«Авангард» стал первым за 7 лет клубом ФНЛ, вышедшим в финал Кубка России

Накануне курский «Авангард» обыграл «Шинник» в полуфинальном матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0. В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Авангард» встретится с «Тосно».

Курский клуб стал первой командой из ФНЛ с 2011 года, которая пробилась в финал Кубка России. Предыдущий раз это удалось сделать семь лет назад владикавказской «Алании», которая финале уступила ЦСКА – 1:2.

Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.