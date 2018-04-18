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    Врач сборной Аргентины считает, что Агуэро не успеет полностью восстановиться к ЧМ

    Врач сборной Аргентины Омеро Д’Агостино поделился мнением о восстановлении форварда аргентинцев и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

    «Восстановление займет по крайней мере пять недель. Лечение старых травм занимает больше времени, чем хотелось бы. Никогда – меньше трех-четырех недель, а может и больше.

    Мне кажется, он не будет на сто процентов готов к ЧМ с учетом того, сколько времени осталось до его начала. Анатомия – это анатомия. Травма есть травма. Он может попытаться, но не думаю, что он будет готов на сто процентов», – сказал Д’Агостино.

    Агуэро перенес операцию на колене

    Источник: AS

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    18.04.2018 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 апреля 2018, 21:46

      если 10 игроков травмируются, есть кому заменить, почти как у нас в сборной

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