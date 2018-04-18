Врач сборной Аргентины считает, что Агуэро не успеет полностью восстановиться к ЧМ

Врач сборной Аргентины Омеро Д’Агостино поделился мнением о восстановлении форварда аргентинцев и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Восстановление займет по крайней мере пять недель. Лечение старых травм занимает больше времени, чем хотелось бы. Никогда – меньше трех-четырех недель, а может и больше.

Мне кажется, он не будет на сто процентов готов к ЧМ с учетом того, сколько времени осталось до его начала. Анатомия – это анатомия. Травма есть травма. Он может попытаться, но не думаю, что он будет готов на сто процентов», – сказал Д’Агостино.

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