Агуэро перенес операцию на колене

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем восстановлении после травмы. Напомним, что аргентинец получил повреждение колена. Последний раз форвард выходил на поле 4 марта.

«Восстанавливаюсь от артроскопии на колене. Мотивирован как можно скорее вернуться на поле», – написал Агуэро на своей странице в твиттере.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas //Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field