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    Промес получил награду лучшему игроку РФПЛ 2017 года

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес накануне полуфинального матча Кубка России с «Тосно» получил приз лучшему игроку страны минувшего года.

    Данная награда вручается совместно изданием «Спорт-Экспресс», Российским футбольным союзом и Премьер-лигой.

    В голосовании за лучшего футболиста России-2017 принимали участие ведущие тренеры страны, представители футбольных организаций и клубов, ведущие журналисты «Спорт-Экспресс», а также болельщики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 18 апреля 2018, 20:46

      Ну вообщем то справедливо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 апреля 2018, 19:00

      красавчик, Успехов

      1
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