Промес получил награду лучшему игроку РФПЛ 2017 года

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес накануне полуфинального матча Кубка России с «Тосно» получил приз лучшему игроку страны минувшего года.
Данная награда вручается совместно изданием «Спорт-Экспресс», Российским футбольным союзом и Премьер-лигой.
В голосовании за лучшего футболиста России-2017 принимали участие ведущие тренеры страны, представители футбольных организаций и клубов, ведущие журналисты «Спорт-Экспресс», а также болельщики.
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Источник: «Спорт-Экспресс»