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    Президент «Урала»: «Смолов никогда не будет симулировать. Он всегда говорит: «Зачем я буду падать, если могу забить гол?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов никогда не симулирует на поле. По его словам, арбитрам нужно внимательно изучать манеру игры футболистов, чтобы не допускать грубых ошибок.

    Напомним, Смолов получил желтую карточку за симуляцию от судьи Артема Чистякова в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0). Это предупреждения стало для форварда четвертым, из-за чего он пропустит поединок с ЦСКА. Позже наказание было признано ошибочным.

    «Сейчас Чистяков, показавший Смолову желтую карточку, породил такой скандал. Так нельзя. Рефери должен готовиться к матчу и должен прекрасно знать, что у Федора Смолова три желтые карточки, и он может пропустить следующую игру. Я Федора знаю не один год, и могу сказать, что Федя никогда не будет симулировать. Никогда!

    И судья должен готовиться к матчу. Знать, что такой-то футболист может «нарисовать» и упасть, а этот никогда так не сделает. И Федя будет стоять на ногах до последнего. Скажу честно, чего греха таить. Я Феде не раз говорил: «Да ты бы там упал, пенальти бы дали». А он мне: «А почему я должен падать? Я гол мог забить». Такой он человек, никогда не будет симулировать.

    Получается, что судья был не готов к этой игре. Да, он увидел так, как увидел – что это симуляция. Но все же он должен знать игрока, изучить его стиль и понимать, что он не будет симулировать. Вот объясните мне: зачем Феде было симулировать, когда его команда при полном преимуществе вела в счете 2:0? Для чего? И арбитр должен был это понимать, а не руководствоваться только методичками», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 14:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:27

      Да уж резонансное дело получилось.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:02

      согласен, Фёдор никогда не был замечен в этом, а судья плохо расценил момент.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 апреля 2018, 17:13

      Да, Федя не падает от дуновения ветерка, как Дзюба.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 17:06

      Федя никогда не был симулянтом. Тут согласен

      1
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