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    Дворкович: «Ситуация со Смоловым говорит о необходимости изменений в регламентах»

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с нападающим «Красанодара» Федором Смоловым.

    Напомним, что форварду в матче с тульским «Арсеналом» ошибочно была показана желтая карточка за симуляцию. Россиянин из-за дисквалификации пропустит встречу против ЦСКА.

    «Обычно судейство не оцениваю. Если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана.

    То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения и в регламентах, и в уровне подготовки судей. И по этому вопросу я рассуждаю как болельщик», – сказал Дворкович.

    КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

    Источник: Р-Спорт

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    18.04.2018 00:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 апреля 2018, 13:30

      Ну вот, если например, человека посадили в тюрьму, а потом выяснилось что он преступление не совершал, то что получается ??????????????????????? пусть дальше сидит в тюрьме ???????? Это же идиотизм !!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:53

      правильно, если есь недочеты в регламенте или где-то еще их нужно устранять.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 11:24

      Давно пора почистить , ряды бестолковых чинуш !!!

      3
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:01

      В этом уже давно назрела необходимость.

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      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 апреля 2018, 08:59

      еще один знаток...

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 18 апреля 2018, 07:38

      Дворкович, зачем ты здесь?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 06:23

      Да у нас давно уже футбол замер в развитии, как и вся страна.Не знаю, что должно случиться, чтобы наши мастодонты отдали бразды правления кому то в руки.Это за гранью их понимания.

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 апреля 2018, 05:46

      Ну сказал и сказал... Что , надо чтобы Путин вмешался и снял эту желтую карточку ???

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 апреля 2018, 05:18

      Предложения изменений? Догадываюсь......Пропускать игру после 10и жёлтых карточек и 3х красных, в сумме, после каждого круга карточки аннулируются. За каждую карточку игрокам выплачивать моральную компенсацию из кармана КДК.......

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