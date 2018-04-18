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  • Дворкович: «Ситуация со Смоловым говорит о необходимости изменений в регламентах»

Дворкович: «Ситуация со Смоловым говорит о необходимости изменений в регламентах»

18 апреля 2018, 00:40
7

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с нападающим «Красанодара» Федором Смоловым.

Напомним, что форварду в матче с тульским «Арсеналом» ошибочно была показана желтая карточка за симуляцию. Россиянин из-за дисквалификации пропустит встречу против ЦСКА.

«Обычно судейство не оцениваю. Если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана.

То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения и в регламентах, и в уровне подготовки судей. И по этому вопросу я рассуждаю как болельщик», – сказал Дворкович.

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (7)
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нейтральныйкакникто
1524017915
Предложения изменений? Догадываюсь......Пропускать игру после 10и жёлтых карточек и 3х красных, в сумме, после каждого круга карточки аннулируются. За каждую карточку игрокам выплачивать моральную компенсацию из кармана КДК.......
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Мары
1524021788
Да у нас давно уже футбол замер в развитии, как и вся страна.Не знаю, что должно случиться, чтобы наши мастодонты отдали бразды правления кому то в руки.Это за гранью их понимания.
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GrizzlyD
1524026299
Дворкович, зачем ты здесь?
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bolela_16
1524031195
еще один знаток...
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zigbert
1524031301
В этом уже давно назрела необходимость.
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Zenmaster
1524039843
Давно пора почистить , ряды бестолковых чинуш !!!
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OfaZavr
1524041623
правильно, если есь недочеты в регламенте или где-то еще их нужно устранять.
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