Дворкович: «Ситуация со Смоловым говорит о необходимости изменений в регламентах»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с нападающим «Красанодара» Федором Смоловым.

Напомним, что форварду в матче с тульским «Арсеналом» ошибочно была показана желтая карточка за симуляцию. Россиянин из-за дисквалификации пропустит встречу против ЦСКА.

«Обычно судейство не оцениваю. Если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана.

То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения и в регламентах, и в уровне подготовки судей. И по этому вопросу я рассуждаю как болельщик», – сказал Дворкович.

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова