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    Погребняк: «Тосно» готов провести на поле со «Спартаком» хоть три часа, но выйти в финал»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

    Встреча пройдет 18 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Спартак» – одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал.

    Плюс, такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие Арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся», – сказал Погребняк.

    Источник: ФК «Тосно»

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    17.04.2018 21:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 18 апреля 2018, 12:12

      Паша проснись ты обоссался)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:32

      с Тосно конечно просто не будет, их желание выйти в финал понятно и они ради этого пойдут на все, но и мы надеюсь выйдем как на последний бой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 апреля 2018, 08:14

      Кто, кроме Спартака, из оставшихся четерых сможет достойно представлять Россию в еврокубках

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Юрий Б. 18 апреля 2018, 11:44

      0:7 никто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > Viktor781 18 апреля 2018, 13:15

      Улыбнуло!)))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 апреля 2018, 08:13

      после того как слили Уралу... победа Спартака 99,9% будет... а если сами не вытащат.. судьи помогут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Кинстифа 18 апреля 2018, 11:48

      Тогда Погребняк Вам трёху положит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 08:01

      Конечно Тосно делает ставку на кубок и они отдадут на эту игру все силы.Спартаку нужно быть предельно собранным.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2018, 06:36

      Фу очередное трепло-еще матч не начался а он уже бахвалится.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 05:34

      Ну этот дельфин ещё не то скажет.Давно известна его любовь к Спартаку.Как и наша ответная к этому скамеечнику.Главное больше поводов как Кутепов этому симулянту не давать.А в остальном старый балабол может говорить всё, что угодно.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 апреля 2018, 05:32

      Тосно готов вылететь из Премьер-Лиги.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 апреля 2018, 02:10

      На скамье то можно и сезон отыграть не уставая

      5
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 17 апреля 2018, 22:19

      один раз Тосно уже Спартачей выбивало...

      1
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