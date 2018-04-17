Погребняк: «Тосно» готов провести на поле со «Спартаком» хоть три часа, но выйти в финал»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

Встреча пройдет 18 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» – одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал.

Плюс, такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие Арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся», – сказал Погребняк.