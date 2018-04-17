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  • Погребняк: «Тосно» готов провести на поле со «Спартаком» хоть три часа, но выйти в финал»

Погребняк: «Тосно» готов провести на поле со «Спартаком» хоть три часа, но выйти в финал»

17 апреля 2018, 21:37
15

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

Встреча пройдет 18 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» – одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал.

Плюс, такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие Арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся», – сказал Погребняк.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. Кубок Спартак Тосно Погребняк Павел
Комментарии (15)
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life85
1523990756
На 90 хватило бы вас ...
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Полная Канистра
1523990814
да ну
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Cherembas
1524006642
На скамье то можно и сезон отыграть не уставая
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КЭТиК
1524018720
Тосно готов вылететь из Премьер-Лиги.
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Мары
1524018842
Ну этот дельфин ещё не то скажет.Давно известна его любовь к Спартаку.Как и наша ответная к этому скамеечнику.Главное больше поводов как Кутепов этому симулянту не давать.А в остальном старый балабол может говорить всё, что угодно.
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Диктор
1524022592
Фу очередное трепло-еще матч не начался а он уже бахвалится.
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zigbert
1524027668
Конечно Тосно делает ставку на кубок и они отдадут на эту игру все силы.Спартаку нужно быть предельно собранным.
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Юрий Б.
1524028495
Кто, кроме Спартака, из оставшихся четерых сможет достойно представлять Россию в еврокубках
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OfaZavr
1524040337
с Тосно конечно просто не будет, их желание выйти в финал понятно и они ради этого пойдут на все, но и мы надеюсь выйдем как на последний бой!
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Spartak Piter
1524042720
Паша проснись ты обоссался)
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