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  • Барбершоп «Медведь» – о новом логотипе РФПЛ: «Он очень похож на наш»

Барбершоп «Медведь» – о новом логотипе РФПЛ: «Он очень похож на наш»

17 апреля 2018, 19:33
11

Руководство московского барбершопа «Медведь» отметило схожесть нового логотипа РФПЛ со своим.

По неофициальным данным, Премьер-лига заплатила от 4 до 6 миллионов рублей за разработку новой эмблемы.

«Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию», – прокомментировали ситуацию в барбершопе.

Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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OfaZavr
1523984036
мне кажется тот логотип что для нашей лиги разработали больше бы подошел барбешопу, как сказали про него там рядом с медведем как будто расчески))
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deimos88
1523984359
Че за ху*** такая "барбершоп"??
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movie
1523984598
за 4 ляма даже я чёт посимпатичнее придумал бы
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Полная Канистра
1523984973
во дожили кругом одни шопы
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mihail200606
1523985570
барбершоп то сам разрабатывал, а вот студия Лебедева за 4-6 млн по ходу не напрягаясь слямзила его)))
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Asbjorn
1523989008
4-6 лямов за то,что обычный студент придумать и сделать может в самом простом редакторе,маразм крепчает
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Konb48
1523991581
Что за отстой за такие деньги??? Дети в садике рисуют не хуже
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Par Mezan
1523991857
Очередное фуфло, как отечественный сыр, колбаса, транспорт и чиновники! Вот кого никакие санкции не тряхают! Всем приятного просмотра еврофутбола и СПКН. С ув.
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Федя Кабак
1523993592
Гениаально мля))
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ilichkadr
1524031263
За такое барахло заплатили от 4 до 6 миллионов рублей? Интересно, ктож на этом безобразии погрел руки?
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