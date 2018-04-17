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    Барбершоп «Медведь» – о новом логотипе РФПЛ: «Он очень похож на наш»

    Руководство московского барбершопа «Медведь» отметило схожесть нового логотипа РФПЛ со своим.

    По неофициальным данным, Премьер-лига заплатила от 4 до 6 миллионов рублей за разработку новой эмблемы.

    «Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию», – прокомментировали ситуацию в барбершопе.

    Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2018 19:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 18 апреля 2018, 09:01

      За такое барахло заплатили от 4 до 6 миллионов рублей? Интересно, ктож на этом безобразии погрел руки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 22:33

      Гениаально мля))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 апреля 2018, 22:04

      Очередное фуфло, как отечественный сыр, колбаса, транспорт и чиновники! Вот кого никакие санкции не тряхают!
      Всем приятного просмотра еврофутбола и СПКН.
      С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 17 апреля 2018, 21:59

      Что за отстой за такие деньги??? Дети в садике рисуют не хуже

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 апреля 2018, 21:27

      1. У медведя РФПЛ глаза треугольные, а тут в виде шестиугольника.
      2. У медведя барбершопа все углы слишком острые, у РФПЛ они немного закругленные
      3. Нос у медведя здесь нарисован в виде гриба, а у РФПЛ - правильный шестиугольник.
      Думаю, этого будет достаточно, чтобы оправдаться студии Артемия Лебедева.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 апреля 2018, 21:16

      4-6 лямов за то,что обычный студент придумать и сделать может в самом простом редакторе,маразм крепчает

      5
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 17 апреля 2018, 20:19

      барбершоп то сам разрабатывал, а вот студия Лебедева за 4-6 млн по ходу не напрягаясь слямзила его)))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 20:09

      во дожили кругом одни шопы

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      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 17 апреля 2018, 20:03

      за 4 ляма даже я чёт посимпатичнее придумал бы

      6
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      Рейтинг: +729

      deimos88 17 апреля 2018, 19:59

      Че за ху*** такая "барбершоп"??

      1
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