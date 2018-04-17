Барбершоп «Медведь» – о новом логотипе РФПЛ: «Он очень похож на наш»

Руководство московского барбершопа «Медведь» отметило схожесть нового логотипа РФПЛ со своим.

По неофициальным данным, Премьер-лига заплатила от 4 до 6 миллионов рублей за разработку новой эмблемы.

«Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию», – прокомментировали ситуацию в барбершопе.

Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей