Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей

Привычные вопросы к стоимости и дизайну.

Лого премьер-лиги представлено студией Артемия Лебедева.

«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – говорится на сайте студии.

Что еще известно:

1) Телеграм-канал «K-On-Off» сообщил, что за полный пакет работ студия получила сумму от 4 до 6 млн рублей.

2) Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин отказался от конкретики: «Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла».

3) «Входной билет стоит от миллиона рублей», – заявил Лебедев на YouTube-канале «вДудь», отвечая на вопрос, за сколько в его студии можно разработать логотип. Впрочем, есть и другой вариант – за 100 тысяч рублей по программе «Экспресс-дизайн», но на сайте указано, что это акция – для маленьких начинающих компаний. РФПЛ к таким, конечно, не относится.

4) «Спорт-Экспресс» представил еще несколько вариантов, которые проиграли конкуренцию медведю. Орел, мяч-спутник, буква «Ф» с цветными полосками, а также решение с треугольниками – не прошли квалификацию.

5) Еще раньше президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига нуждается в ребрендинге, и есть цель сделать логотип более узнаваемым.

В соцсетях реакция на это творение была неоднозначной.

twit text — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 12 апреля 2018 г.

twit text — Злой Спорт (@Angry_Sport) 12 апреля 2018 г.

twit text — Александр Боярский (@boyarskiy17) 16 апреля 2018 г.

twit text — Почитать зашeл (@Slideshowville1) 13 апреля 2018 г.

twit text — Ареш Смолин (@areshsmol) 16 апреля 2018 г.