Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей

Лого премьер-лиги представлено студией Артемия Лебедева.
«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – говорится на сайте студии.
Что еще известно:
1) Телеграм-канал «K-On-Off» сообщил, что за полный пакет работ студия получила сумму от 4 до 6 млн рублей.
2) Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин отказался от конкретики: «Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла».
3) «Входной билет стоит от миллиона рублей», – заявил Лебедев на YouTube-канале «вДудь», отвечая на вопрос, за сколько в его студии можно разработать логотип. Впрочем, есть и другой вариант – за 100 тысяч рублей по программе «Экспресс-дизайн», но на сайте указано, что это акция – для маленьких начинающих компаний. РФПЛ к таким, конечно, не относится.
4) «Спорт-Экспресс» представил еще несколько вариантов, которые проиграли конкуренцию медведю. Орел, мяч-спутник, буква «Ф» с цветными полосками, а также решение с треугольниками – не прошли квалификацию.
5) Еще раньше президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига нуждается в ребрендинге, и есть цель сделать логотип более узнаваемым.
В соцсетях реакция на это творение была неоднозначной.
twit text
— Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 12 апреля 2018 г.
twit text
— Злой Спорт (@Angry_Sport) 12 апреля 2018 г.
twit text
— Александр Боярский (@boyarskiy17) 16 апреля 2018 г.
twit text
— Почитать зашeл (@Slideshowville1) 13 апреля 2018 г.
twit text
— Ареш Смолин (@areshsmol) 16 апреля 2018 г.
twit text
— Динамовский Погост (@DynamoPogost) 16 апреля 2018 г.