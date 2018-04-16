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    Новый логотип РФПЛ. Говорят, стоит 4-6 млн рублей


    2
    Голосов: 10
    16.04.2018 16:15
    Привычные вопросы к стоимости и дизайну.

    Лого премьер-лиги представлено студией Артемия Лебедева.

    «Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – говорится на сайте студии.

    Что еще известно:

    1) Телеграм-канал «K-On-Off» сообщил, что за полный пакет работ студия получила сумму от 4 до 6 млн рублей.

    2) Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин отказался от конкретики: «Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла».

    3) «Входной билет стоит от миллиона рублей», – заявил Лебедев на YouTube-канале «вДудь», отвечая на вопрос, за сколько в его студии можно разработать логотип. Впрочем, есть и другой вариант – за 100 тысяч рублей по программе «Экспресс-дизайн», но на сайте указано, что это акция – для маленьких начинающих компаний. РФПЛ к таким, конечно, не относится.

    4) «Спорт-Экспресс» представил еще несколько вариантов, которые проиграли конкуренцию медведю. Орел, мяч-спутник, буква «Ф» с цветными полосками, а также решение с треугольниками – не прошли квалификацию.

    5) Еще раньше президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига нуждается в ребрендинге, и есть цель сделать логотип более узнаваемым.

    В соцсетях реакция на это творение была неоднозначной.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: artlebedev.ru
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +3120

      erma 23 апреля 2018, 16:42

      Хуже чем старый все равно ничего не может быть. Сходите на сайт к Лебедеву и посмотрите идеи с этим логотипом (сначала найдите этот проект, потом кнопка "Мемасики") - очень интересно.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 апреля 2018, 16:05

      "В соцсетях реакция на это творение была неоднозначной."

      судя по тому что здесь выложили, реакция сетей была однозначная, логотип дружно обосрали, надеюсь они атрибутику с этим логотипом не будут продавать, а так пофиг

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 апреля 2018, 15:44

      Красный и синий цвета поменять местами и тогда движение цветов белый-
      синий-красный (по часовой стрелке) будут соответствовать цветам флага РФ
      Кроме этого нужно нарисовать медведю рот.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2018, 11:24

      На морде флаг больше французский, чем российский.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 апреля 2018, 20:59

      у медведя аж глаза стали треугольные, от того насколько говняный получился логотип

      3
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      Рейтинг: +715

      Mario84 17 апреля 2018, 20:45

      Деньги государственные у нас тратить умеют. Другие бы конкурс организовали, может приз дали, а нашим зачем это надо? Как же откат?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 апреля 2018, 19:23

      Ничего привыкнем)

      2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 апреля 2018, 19:12

      Я думаю если бы дали лям на три места поделенный))) и выставили на конкурс во всех соц сетях, то нашлись люди которые бы сделали намного лучше

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 апреля 2018, 18:06

      Видимо от единороссов заказ выполняли...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Старикан 18 апреля 2018, 15:47

      а они (ЕР) привыкли делать медвежью услугу для народа.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 17 апреля 2018, 17:08

      Лично мне нравится, получше старого!

      2
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