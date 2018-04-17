Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «Это огромная ответственность и большое доверие. Я знаю, что и как делать»

Бывший арбитр Александр Егоров поделился впечатлениями от назначения исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

На этом посту он сменил Андрея Будогосского, занимавшего должность с 31 октября 2016 года.

«Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов, новый этап в работе. Огромная ответственность, большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж.

Такое знаковое событие, да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице», – сказал Егоров.