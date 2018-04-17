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    Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «Это огромная ответственность и большое доверие. Я знаю, что и как делать»

    Бывший арбитр Александр Егоров поделился впечатлениями от назначения исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    На этом посту он сменил Андрея Будогосского, занимавшего должность с 31 октября 2016 года.

    «Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов, новый этап в работе. Огромная ответственность, большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж.

    Такое знаковое событие, да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2018 19:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 апреля 2018, 23:38

      Что-то не верится,что выгнав одного козла с огорода,запустили туда вполне приличного агронома.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 апреля 2018, 23:10

      Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «... Я знаю, что и как делать...»

      - Будогосский тоже так ЗАЯВЛЯЛ при своём назначении, а ЧЕМ ВСЁ ЭТО закончилось всем стало ПОНЯТНО!!!

      Судейский БЕСПРЕДЕЛ Будогосского всех уже ДОСТАЛ!
      Будогосского ещё год назад надо было СНИМАТЬ в конце 2017 года!

      Вспомните судейскую БЕСПРЕДЕЛЬЩИНУ, благодаря которой Спартак занял первое место, а как Спартак Суперкубок брал с помощью судьи Безбородова!!!
      Многих судей надо ОТСТРАНЯТЬ!!!
      Они скандалили, а Будогосский их ОПРАВДЫВАЛ их СКАНДАЛЫ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 17 апреля 2018, 22:30

      Ждем перемен !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 19:59

      Вот это НОВОСТЬ -- будем надеяться на перемены со знаком +++ !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 апреля 2018, 19:55

      Может Мудко заодно снимете? Пока хорошие дела делаются.

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 17 апреля 2018, 19:21

      Давай, Егоров, наведи порядок, твой предок знамя победы над Берлином поднимал.

      7
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      ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert > Куртуазные манеры 17 апреля 2018, 19:51

      )))+++

      2
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 19:20

      Хотелось бы в это верить. Удачи.

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 апреля 2018, 19:18

      Потом, когда придёт время, на место Егорова нужно Карасёва назначить. Заслужил!

      3
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 17 апреля 2018, 19:04

      Не сиди с владельцами в ВИП-ложах, запрети встречать и размещать судей. Глядишь, что и получится.

      9
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