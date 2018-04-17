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  • Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «Это огромная ответственность и большое доверие. Я знаю, что и как делать»

Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «Это огромная ответственность и большое доверие. Я знаю, что и как делать»

17 апреля 2018, 19:00
10

Бывший арбитр Александр Егоров поделился впечатлениями от назначения исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

На этом посту он сменил Андрея Будогосского, занимавшего должность с 31 октября 2016 года.

«Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов, новый этап в работе. Огромная ответственность, большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж.

Такое знаковое событие, да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице», – сказал Егоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (10)
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AlfavitЪ
1523981091
Не сиди с владельцами в ВИП-ложах, запрети встречать и размещать судей. Глядишь, что и получится.
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BRO_football
1523981920
Потом, когда придёт время, на место Егорова нужно Карасёва назначить. Заслужил!
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zigbert
1523982030
Хотелось бы в это верить. Удачи.
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Куртуазные манеры
1523982093
Давай, Егоров, наведи порядок, твой предок знамя победы над Берлином поднимал.
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bset
1523984106
Может Мудко заодно снимете? Пока хорошие дела делаются.
Ответить
Zenmaster
1523984368
Вот это НОВОСТЬ -- будем надеяться на перемены со знаком +++ !!!
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Catastrofa
1523993416
Ждем перемен !
Ответить
Виктор12
1523995849
Егоров – о своем назначении главой ДСИ: «... Я знаю, что и как делать...» - Будогосский тоже так ЗАЯВЛЯЛ при своём назначении, а ЧЕМ ВСЁ ЭТО закончилось всем стало ПОНЯТНО!!! Судейский БЕСПРЕДЕЛ Будогосского всех уже ДОСТАЛ! Будогосского ещё год назад надо было СНИМАТЬ в конце 2017 года! Вспомните судейскую БЕСПРЕДЕЛЬЩИНУ, благодаря которой Спартак занял первое место, а как Спартак Суперкубок брал с помощью судьи Безбородова!!! Многих судей надо ОТСТРАНЯТЬ!!! Они скандалили, а Будогосский их ОПРАВДЫВАЛ их СКАНДАЛЫ!
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yorgenbarenz
1523997499
Что-то не верится,что выгнав одного козла с огорода,запустили туда вполне приличного агронома.
Ответить
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