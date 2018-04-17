Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мейтин: «В России не больше расизма, чем в той же Англии и Германии»

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин заявил, что лига борется с проявлениями расизма на матчах. По его словам, в России случаев дискриминации по национальному признаку не больше, чем в других европейских странах.

    Напомним, ранее ФИФА начала расследование по факту проявлений расизма во время товарищеского матча между сборными России и Франции, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге. В течение игры болельщики несколько раз ухали в адрес темнокожих французских футболистов.

    «Факты расизма бывают, мы этого не скрываем и с этим боремся. Мы наказываем клубы, работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. У нас не больше расизма, чем в той же Англии, Германии.

    Наши болельщики миролюбиво настроены ко всем. Сейчас прошел матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА, болельщики встречали гостей мирно.

    В любом обществе есть провокаторы, но само фанатское сообщество исключает таких людей», – сказал Мейтин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:28

      так оно и есть, просто недоброжелатели хотят показать обратное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 17:39

      Справедливо замечено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 14:36

      Вот теперь журналюги могут смело сказать, что Мейтин признал наличие расизма в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 17 апреля 2018, 14:18

      Как говорится, в чужую тарелку не заглядывай, за собой следите

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11