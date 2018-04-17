Мейтин: «В России не больше расизма, чем в той же Англии и Германии»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин заявил, что лига борется с проявлениями расизма на матчах. По его словам, в России случаев дискриминации по национальному признаку не больше, чем в других европейских странах.

Напомним, ранее ФИФА начала расследование по факту проявлений расизма во время товарищеского матча между сборными России и Франции, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге. В течение игры болельщики несколько раз ухали в адрес темнокожих французских футболистов.

«Факты расизма бывают, мы этого не скрываем и с этим боремся. Мы наказываем клубы, работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. У нас не больше расизма, чем в той же Англии, Германии.

Наши болельщики миролюбиво настроены ко всем. Сейчас прошел матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА, болельщики встречали гостей мирно.

В любом обществе есть провокаторы, но само фанатское сообщество исключает таких людей», – сказал Мейтин.