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  • Станция метро у нового стадиона «Зенита» откроется 29 апреля

Станция метро у нового стадиона «Зенита» откроется 29 апреля

17 апреля 2018, 10:41
11

Закончено строительство станции метро «Новокрестовская», которая расположена рядом с новым стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге. Открытие ее запланировано на 29 апреля, когда «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА.

«Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт– Петербурге, которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча «Зенит» – ЦСКА.

Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство», – сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции– 2018» Кирилл Поляков.

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА состоится 29 апреля, в 16:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Федя Кабак
1523952428
Наверное самая дорогая станция в мире, как и стадион
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Garrincha58
1523956008
вот уже что то, а то не хочется ходить на этот стадион
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TRELL
1523958913
Ну и отлично!
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la verdad
1523961179
Тоже будет закрыта в дни матчей??? Как в своё время Спортивная?
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алекс88
1523962623
Вы вообще видели что там???? Все в грязи.....жижа кругом до сих пор краны и отбойники работают....нихрена не готово....или откроют чтоб на следующий день закрыть????
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ilichkadr
1523965496
По большому счета эта станция и на фиг не нужна. Только деньги потратили. Достаточной одной станции метро "Крестовский остров", выходящей в Приморский парк Победы. Прямая пешеходная аллея около 1 км до самого стадика.
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