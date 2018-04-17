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    Станция метро у нового стадиона «Зенита» откроется 29 апреля

    Закончено строительство станции метро «Новокрестовская», которая расположена рядом с новым стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге. Открытие ее запланировано на 29 апреля, когда «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА.

    «Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт– Петербурге, которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча «Зенит» – ЦСКА.

    Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство», – сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции– 2018» Кирилл Поляков.

    Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА состоится 29 апреля, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2018 10:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 17 апреля 2018, 14:44

      По большому счета эта станция и на фиг не нужна. Только деньги потратили. Достаточной одной станции метро "Крестовский остров", выходящей в Приморский парк Победы. Прямая пешеходная аллея около 1 км до самого стадика.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ilichkadr 17 апреля 2018, 17:39

      Где 1 км-то??? 3 км до стадика от метро

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > С-Пб on-line 17 апреля 2018, 21:53

      ну и норм пройтись пешочком изи)

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > zenitovec2007 17 апреля 2018, 22:45

      Не спорю)но когда метро под жопой-ещё лучше!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 апреля 2018, 13:57

      Вы вообще видели что там???? Все в грязи.....жижа кругом до сих пор краны и отбойники работают....нихрена не готово....или откроют чтоб на следующий день закрыть????

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > алекс88 17 апреля 2018, 14:12

      Знаешь,может это в планах.А так откроют позже.И порядок наведут к ЧМ.

      -1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > алекс88 17 апреля 2018, 14:27

      там парковку делают 5500 мест ) а пешеходка нормик должна быть к матчу

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 апреля 2018, 13:32

      Тоже будет закрыта в дни матчей??? Как в своё время Спортивная?

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 17 апреля 2018, 12:55

      Ну и отлично!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2018, 12:06

      вот уже что то, а то не хочется ходить на этот стадион

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 11:07

      Наверное самая дорогая станция в мире, как и стадион

      -2
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