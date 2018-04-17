Станция метро у нового стадиона «Зенита» откроется 29 апреля

Закончено строительство станции метро «Новокрестовская», которая расположена рядом с новым стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге. Открытие ее запланировано на 29 апреля, когда «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА.

«Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт– Петербурге, которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча «Зенит» – ЦСКА.

Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство», – сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции– 2018» Кирилл Поляков.

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА состоится 29 апреля, в 16:30 по московскому времени.