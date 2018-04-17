В матче «Майнц» – «Фрайбург» был назначен пенальти, когда вратарь уже ушел в раздевалку на перерыв

В матче 30 тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом» судья при назначении пенальти в компенсированное время первого тайма прибегнул к системе видеоповторов. В итоге арбитр указал на 11-метровую отметку.

Однако во время просмотра рефери момента часть «Фрайбурга», в том числе и вратарь, покинула поле, уйдя в раздевалку на перерыв. Гости посчитали, что первая половина завершена.

В итоге пробивавшему пенальти Пабло де Бласису пришлось несколько минут ждать, пока голкипера позовут из раздевалки и он встанет в ворота.