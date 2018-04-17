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  • В матче «Майнц» – «Фрайбург» был назначен пенальти, когда вратарь уже ушел в раздевалку на перерыв

В матче «Майнц» – «Фрайбург» был назначен пенальти, когда вратарь уже ушел в раздевалку на перерыв

17 апреля 2018, 00:29
13

В матче 30 тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом» судья при назначении пенальти в компенсированное время первого тайма прибегнул к системе видеоповторов. В итоге арбитр указал на 11-метровую отметку.

Однако во время просмотра рефери момента часть «Фрайбурга», в том числе и вратарь, покинула поле, уйдя в раздевалку на перерыв. Гости посчитали, что первая половина завершена.

В итоге пробивавшему пенальти Пабло де Бласису пришлось несколько минут ждать, пока голкипера позовут из раздевалки и он встанет в ворота.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Майнц Фрайбург
Комментарии (13)
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Черкизовский Кот
1523915065
В матче «Майнц» – «Фрайбург» был назначен пенальти, когда вратарь уже завершил карьеру...
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Avaretz
1523915726
Арбитр из Эстонии был
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FanatSerj
1523917207
Как во дворе, мама на обед позвала, а война войной, а обед по расписанию.
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Сержтир
1523918840
Вот откуда появилось выражение забили гол в раздевалку.
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Аристократ Олжик
1523921661
а чо ж видео то нет??? Надо обзор чемпионата Германии посмотреть
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Зенит 12
1523934826
Ну судья решил немного почудить
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Недовольный
1523937821
"Однако во время просмотра рефери момента часть «Фрайбурга»".......редактура не дунув,статьи не пишет)
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Татарин за ЦСКА
1523938566
Вратарь был в акуе наверно. Судья же млг и через три дня посмотреть повтор,когда уже играли другои матч команды и позвать вратаря для пенальти
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OfaZavr
1523950721
совсем уже эти арбитры...
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zigbert
1523959538
Получается "кто в лес кто по дрова".
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