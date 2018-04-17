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    В матче «Майнц» – «Фрайбург» был назначен пенальти, когда вратарь уже ушел в раздевалку на перерыв

    В матче 30 тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом» судья при назначении пенальти в компенсированное время первого тайма прибегнул к системе видеоповторов. В итоге арбитр указал на 11-метровую отметку.

    Однако во время просмотра рефери момента часть «Фрайбурга», в том числе и вратарь, покинула поле, уйдя в раздевалку на перерыв. Гости посчитали, что первая половина завершена.

    В итоге пробивавшему пенальти Пабло де Бласису пришлось несколько минут ждать, пока голкипера позовут из раздевалки и он встанет в ворота.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 00:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:05

      Получается "кто в лес кто по дрова".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 апреля 2018, 12:05

      Забили и победили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:38

      совсем уже эти арбитры...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 07:16

      Вратарь был в акуе наверно.
      Судья же млг и через три дня посмотреть повтор,когда уже играли другои матч команды и позвать вратаря для пенальти

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 17 апреля 2018, 07:03

      "Однако во время просмотра рефери момента часть «Фрайбурга»".......редактура не дунув,статьи не пишет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 17 апреля 2018, 06:13

      Ну судья решил немного почудить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 апреля 2018, 02:34

      а чо ж видео то нет??? Надо обзор чемпионата Германии посмотреть

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 апреля 2018, 01:47

      Вот откуда появилось выражение забили гол в раздевалку.

      6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2018, 01:20

      Как во дворе, мама на обед позвала, а война войной, а обед по расписанию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 17 апреля 2018, 00:55

      Арбитр из Эстонии был

      3
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > Avaretz 17 апреля 2018, 06:39

      объясни связь

      0
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      Рейтинг: +25

      reblan > фкНКНХ 17 апреля 2018, 09:07

      Эстонская борзая - для охоты на муравьев и раненых улиток. Так думаю понятнее будет)

      1
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