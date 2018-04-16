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    Мутко: «Хусаинов сказал, что на карточку Смолова был заказ? Попрошу спецслужбы поговорить с этим экспертом»

    Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко поговорил о желтой карточке форварда «Краснодара» Федора Смолова, которую он получил в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    – Сергей Хусаинов выразил мнение, что Чистяков выполнял чей-то заказ.

    – Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет. Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт...

    – Вы имеете в виду комитет по этике РФС?

    – Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние. Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 21:08
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 апреля 2018, 12:47

      а что нужны какие-то факты? не видели сами чтоли

      1
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:33

      Разобраться не мешало бы.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:22

      а вот это правильно, в любом случаи будет польза, если у него есть факты доказывающие заказ то накажут виновных, а если это просто болтовня то будет урок тем экспертам кто голословит постоянно.

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 апреля 2018, 08:48

      Виталя, агенты ВАДА появились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 17 апреля 2018, 06:14

      Что значит попрошу? Говорит как хозяин или по меньшей мере родственник руководства соответсвующих служб. Так-то нужно заявление писать.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 апреля 2018, 04:57

      Мутко за свои слова и обещания не хочет ответить? Надеюсь это дело времени и его всё-же вызовут на "душевную" беседу. Пора уже всех этих крыс в Лефортово.

      3
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 17 апреля 2018, 01:17

      мудак и спецлужбы

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 апреля 2018, 00:03

      Лихие 90 - е.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 23:44

      Смешно, что аж на такой уровень вылезли.Просто КДК РФС по хорошему должен выполнять свою работу.Если в Европе кого то поймали на ошибочном решении, то вне очерёдно собираются и отменяют данное решение.У нас же почему то всеми путями затягивают и принимают даже очевидные вещи задним образом.Просто каждый должен выполнять свою работу хорошо и в этом залог успеха.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Мары 17 апреля 2018, 00:26

      Если бы им было это выгодно, то они прямо сейчас, в час ночи, собрались бы и отменили. Значит им выгоды нет, или вообще им выгодно не отменять...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ufos73 17 апреля 2018, 00:29

      Логично.
      Надо вычислять таких выгодщиков и через компанию в прессе выставлять им шлагбаум на очередной срок.Только тогда до них дойдёт, что футбол для народа, а не для собственного обогащения.
      Надеюсь уже скоро лёд тронется.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Мары 17 апреля 2018, 13:51

      У нас вся страна такая, для нас это норма, у других называется коррупция...

      1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 апреля 2018, 23:35

      "Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко поговорил о желтой карточке форвар..."
      ???
      Это с заголовка! Я что, настолько затупила, что просрала сладкий кусок своей жизни при Вице-Премьре России Мутко?!
      Припец!!!

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