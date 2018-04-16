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  • Мутко: «Хусаинов сказал, что на карточку Смолова был заказ? Попрошу спецслужбы поговорить с этим экспертом»

Мутко: «Хусаинов сказал, что на карточку Смолова был заказ? Попрошу спецслужбы поговорить с этим экспертом»

16 апреля 2018, 21:08
32

Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко поговорил о желтой карточке форварда «Краснодара» Федора Смолова, которую он получил в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

– Сергей Хусаинов выразил мнение, что Чистяков выполнял чей-то заказ.

– Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет. Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт...

– Вы имеете в виду комитет по этике РФС?

– Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние. Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мутко Виталий
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Catastrofa
1523902528
С тобой первым надо бы побеседовать !
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KARAT777
1523904101
Мудко пусть за олимпиаду и коррупцию вернет деньги народа в казну и штрафы с кармана платит
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Полная Канистра
1523904540
но ты у нас самый передовой болтун Следователи займитесь им первым он вам такое про себя расскажет и не только что нар на всех не хватит
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xColaz
1523905789
А Витя то бессмертным себя почувствовал, даже выпендривается)) Сам то не на нарах пока на куриных правах. Думает очко в порядке будет?
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x-x-x-x-x
1523906288
Это уже угрозы. На себя бы посмотрел мудила
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belarus-gomel
1523909549
Мутко - смотрю - большой ИКСперд!!!! спецслужбам УЖЕ давно пора заняться этим типом!!!! хотя бы за назначение Родченкова на пост главы РУСАДА!!!! за немедленное НЕотстранение Родченкова ПОСЛЕ посадки сестры последнего.... за ДИСКРЕДИТАЦИЮ Российского спорта!!!
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Мары
1523911472
Смешно, что аж на такой уровень вылезли.Просто КДК РФС по хорошему должен выполнять свою работу.Если в Европе кого то поймали на ошибочном решении, то вне очерёдно собираются и отменяют данное решение.У нас же почему то всеми путями затягивают и принимают даже очевидные вещи задним образом.Просто каждый должен выполнять свою работу хорошо и в этом залог успеха.
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woyser
1523930266
Мутко за свои слова и обещания не хочет ответить? Надеюсь это дело времени и его всё-же вызовут на "душевную" беседу. Пора уже всех этих крыс в Лефортово.
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sergan113
1523934859
Что значит попрошу? Говорит как хозяин или по меньшей мере родственник руководства соответсвующих служб. Так-то нужно заявление писать.
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OfaZavr
1523949762
а вот это правильно, в любом случаи будет польза, если у него есть факты доказывающие заказ то накажут виновных, а если это просто болтовня то будет урок тем экспертам кто голословит постоянно.
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