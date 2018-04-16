Мутко: «Хусаинов сказал, что на карточку Смолова был заказ? Попрошу спецслужбы поговорить с этим экспертом»

Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко поговорил о желтой карточке форварда «Краснодара» Федора Смолова, которую он получил в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

– Сергей Хусаинов выразил мнение, что Чистяков выполнял чей-то заказ.

– Понимаете, Сергей Хусаинов у нас большой эксперт. Может быть, даже знает что-то. Если он так сказал, то я попрошу коллег, чтобы они его пригласили и, если он такой убежденный, пусть расскажет. Болтают у нас все, кому не лень. А когда просят предоставить хотя бы один факт...

– Вы имеете в виду комитет по этике РФС?

– Почему это комитет по этике? Есть специальные службы. Если это заказ, как он говорит, то это уголовно наказуемое деяние. Если у него есть такой факт, то пусть расскажет. За слова-то надо отвечать. Обязательно попрошу, чтобы с ним побеседовали.