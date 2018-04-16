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    Англичане боятся российских хакеров, которые могут им помешать смотреть ЧМ-2018 в полном объеме

    Директор оксфордского Института по изучению кризисов Марк Алмонд выразил опасение, что его страна не сможет полностью посмотреть матчи чемпионата мира-2018. Ученый ждет вмешательства наших хакеров.

    «Есть мнение, что во время чемпионата мира будут атаки на наши телеканалы и радиостанции. Это нанесен урон сигналу из России, и мы не сможем полностью посмотреть матчи турнира», – сказал Алмонд Daily Express.

    Ранее британцы выразили опасение, что русские девушки соблазнят игроков сборной Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 19:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 апреля 2018, 21:15

      Бояться надо амер гидру с новым видом выгодной правды

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 апреля 2018, 17:17

      джентельмены...***..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 17 апреля 2018, 10:54

      А чего боятся-то?? Бойкот, так по-полной! Смотрите тениис сидите.

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 апреля 2018, 23:55

      Российские хакеры вырежут всю рекламу и они никогда не узнают какими презиками мы тут пользуемся и где ставки делаем! Как мне их жалко! Уже задрали Англичане всего бояться! Самая трусливая нация!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 16 апреля 2018, 23:38

      Лучше бойтесь бородатых мужчин в спортивных костюмах, туфлях, с чётками и на приоре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 апреля 2018, 21:33

      Размечталис....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 16 апреля 2018, 20:09

      англичане чтото вообще пугливые нынче стали...

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 апреля 2018, 20:06

      Дааа, то есть это хакеры виноваты что англичане проиграют Бельгии и Панаме? Хакеры взломают мозг английским футболистам и отключат ноги? Не смешите дырявый анус Элтона Джона вашего английского.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 апреля 2018, 20:00

      И зачем им это делать? Это удар по имиджу страны. РФ, наоборот, выгодно всё провести на высочайшем уровне, без прецедентов и пристыдить вот таких вот неадекватов.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 19:28

      совсем параноики уже)

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