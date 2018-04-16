Англичане боятся российских хакеров, которые могут им помешать смотреть ЧМ-2018 в полном объеме

Директор оксфордского Института по изучению кризисов Марк Алмонд выразил опасение, что его страна не сможет полностью посмотреть матчи чемпионата мира-2018. Ученый ждет вмешательства наших хакеров.

«Есть мнение, что во время чемпионата мира будут атаки на наши телеканалы и радиостанции. Это нанесен урон сигналу из России, и мы не сможем полностью посмотреть матчи турнира», – сказал Алмонд Daily Express.

Ранее британцы выразили опасение, что русские девушки соблазнят игроков сборной Англии.