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  • Англичане боятся российских хакеров, которые могут им помешать смотреть ЧМ-2018 в полном объеме

Англичане боятся российских хакеров, которые могут им помешать смотреть ЧМ-2018 в полном объеме

16 апреля 2018, 19:22
10

Директор оксфордского Института по изучению кризисов Марк Алмонд выразил опасение, что его страна не сможет полностью посмотреть матчи чемпионата мира-2018. Ученый ждет вмешательства наших хакеров.

«Есть мнение, что во время чемпионата мира будут атаки на наши телеканалы и радиостанции. Это нанесен урон сигналу из России, и мы не сможем полностью посмотреть матчи турнира», – сказал Алмонд Daily Express.

Ранее британцы выразили опасение, что русские девушки соблазнят игроков сборной Англии.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Англия
Комментарии (10)
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OfaZavr
1523896119
совсем параноики уже)
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Cules2013
1523898018
И зачем им это делать? Это удар по имиджу страны. РФ, наоборот, выгодно всё провести на высочайшем уровне, без прецедентов и пристыдить вот таких вот неадекватов.
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DeutschlandUberAlles
1523898405
Дааа, то есть это хакеры виноваты что англичане проиграют Бельгии и Панаме? Хакеры взломают мозг английским футболистам и отключат ноги? Не смешите дырявый анус Элтона Джона вашего английского.
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mihail200606
1523898577
англичане чтото вообще пугливые нынче стали...
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пряник929
1523903620
Размечталис....
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Чоткий
1523911102
Лучше бойтесь бородатых мужчин в спортивных костюмах, туфлях, с чётками и на приоре
Ответить
Отчаянный Пердун
1523912123
Российские хакеры вырежут всю рекламу и они никогда не узнают какими презиками мы тут пользуемся и где ставки делаем! Как мне их жалко! Уже задрали Англичане всего бояться! Самая трусливая нация!
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Sterh
1523951699
А чего боятся-то?? Бойкот, так по-полной! Смотрите тениис сидите.
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Чикомас
1523974664
джентельмены...***..
Ответить
Alex Flash
1523988917
Бояться надо амер гидру с новым видом выгодной правды
Ответить
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