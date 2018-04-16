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    Президент «ПСЖ» – о соглашении с Тухелем: «У нас есть тренер, он работает, контракт до конца сезона»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи опроверг слухи относительно того, что клуб уже подписал контракт с Томасом Тухелем.

    «Если бы мы подписали контракт с каким-то специалистом, то мы бы об этом объявили. На сегодняшний день у нас есть тренер, он руководил командой в матче с «Монако», вы его видели на скамейке. Мы предельно честны: у нас есть тренер, он работает, контракт до конца сезона.

    Мы настраиваемся на позитив. У нас есть много положительных моментов. Мы чемпионы, и это прекрасно. Я всем благодарен, кто приложил к этому руку.

    На данный момент сезон еще не окончен, нам предстоит борьба за Кубок страны. Лига чемпионов – наша большая цель, но достичь ее нелегко. Мы упорно работаем, но и другие клубы не стоят на месте», – сказал Аль-Хелайфи.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2018 09:41
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