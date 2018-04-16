Аллегри рад травме Пьянича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рад, что полузащитник команды Миралем Пьянич получил травму по ходу первого тайма матча с «Сампдорией». На 43 минуте игры его заменил Дуглас Коста, сделавший три голевые передачи до финального свистка.

«Я хотел бы поблагодарить Миралема Пьянича, который получил травму в первом тайме, так как это позволило мне внести изменения в состав, сыгравшие ключевую роль. По плану Дуглас Коста должен был выйти на поле, но несколько позже.

Что касается отрыва от «Наполи», то я уже говорил, что «Ювентус» не является главным фаворитом Серии А», – приводит слова тренера Mediaset Premium.

Матч 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Сампдория» завершился со счетом 3:0. Команда Аллегри за шесть туров до конца чемпионата опережает «Наполи» на шесть очков.