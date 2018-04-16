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    Аллегри рад травме Пьянича

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рад, что полузащитник команды Миралем Пьянич получил травму по ходу первого тайма матча с «Сампдорией». На 43 минуте игры его заменил Дуглас Коста, сделавший три голевые передачи до финального свистка.

    «Я хотел бы поблагодарить Миралема Пьянича, который получил травму в первом тайме, так как это позволило мне внести изменения в состав, сыгравшие ключевую роль. По плану Дуглас Коста должен был выйти на поле, но несколько позже.

    Что касается отрыва от «Наполи», то я уже говорил, что «Ювентус» не является главным фаворитом Серии А», – приводит слова тренера Mediaset Premium.

    Матч 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Сампдория» завершился со счетом 3:0. Команда Аллегри за шесть туров до конца чемпионата опережает «Наполи» на шесть очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 06:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:03

      Как понять :"Ювентус не является главным фаворитом серии А"?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 17 апреля 2018, 10:42

      Есть два фаворита, и он скромничая или перестраховываясь, не ставит Юве в ранг ГЛАВНОГО.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 апреля 2018, 13:46

      Мася, ты вообще нормальный??

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      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > С-Пб on-line 19 апреля 2018, 00:13

      Скорее всего просто тупой перевод бомбардира. Нельзя будучи адекватным человеком спороть такую чушь. Макс конечно тот еще чудак но не настолько.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 апреля 2018, 13:18

      ХОТЬ БЫ НАПОЛИ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 апреля 2018, 10:46

      Я за наполи

      0
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