Червиченко: «Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча красно-белых с «Уралом». Напомним, что команда Массимо Карреры проиграла в Екатеринбурге со счетом 1:2 и теперь отстает от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

«Не сказать, что «Спартак» сыграл позорно. В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо».

Было смешно смотреть, как в начале второго тайма спартаковцы стали активно падать в чужой штрафной. Но вчера в эпизоде со Смоловым Чистяков всем испортил обедню своей желтой карточкой и неназначенным пенальти, так что сегодня Безбородов судил как надо.

Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание кубка после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашел на новую пятнадцатилетку», — сказал Червиченко.