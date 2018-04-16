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  • Червиченко: «Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом»

Червиченко: «Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом»

16 апреля 2018, 00:50
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча красно-белых с «Уралом». Напомним, что команда Массимо Карреры проиграла в Екатеринбурге со счетом 1:2 и теперь отстает от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

«Не сказать, что «Спартак» сыграл позорно. В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо».

Было смешно смотреть, как в начале второго тайма спартаковцы стали активно падать в чужой штрафной. Но вчера в эпизоде со Смоловым Чистяков всем испортил обедню своей желтой карточкой и неназначенным пенальти, так что сегодня Безбородов судил как надо.

Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание кубка после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашел на новую пятнадцатилетку», — сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЖОРРО
1523830581
Ещё не сделал чемпионом...кули раньше времени то пророчить?
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docndoc
1523837638
Да ты у нас прям капитан Очевидность..
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И. Добрый.
1523851790
Закрой свой рот, Локомотив сам себя сделал чемпионом!
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RedWhiteFans2
1523853593
Ногожопые.
Ответить
Мары
1523862394
Вот вроде правильные слова говорит, но после всех его спитчей , серьёзно воспринимать это жирное недоразумение не могу.Видно же, что этого утырка трясёт, когда вспоминает как болельщики его из Спартака спроваживали.До сих пор не хочет признать, что основы пятнадцати летней ямы заложил он родимый своими действиями.
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Чикомас
1523870374
Будет-поздравим. А пока, будем смотреть..
Ответить
Опорник84
1523873873
Процентов на восемьдесят скорее да, чем нет, но у нас шансы есть, будем играть до конца!
Ответить
bumer_moscow
1523891647
надееемся
Ответить
Fan Loko mik
1523896651
До чемпионства, ЛОКО ещё три победы нужно одержать!!!! Поэтому ни какой бравады! Матч с Амкаром уже научил уму разуму!
Ответить
Антибиотик
1523897902
Ещё впереди куча матчей и может случиться что угодно. А насчет высказывания Червиченко, так если кто и сделает Локомотив чемпионом, то это будет Семин. Но никак не Спартак.
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