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    Червиченко: «Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча красно-белых с «Уралом». Напомним, что команда Массимо Карреры проиграла в Екатеринбурге со счетом 1:2 и теперь отстает от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

    «Не сказать, что «Спартак» сыграл позорно. В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо».

    Было смешно смотреть, как в начале второго тайма спартаковцы стали активно падать в чужой штрафной. Но вчера в эпизоде со Смоловым Чистяков всем испортил обедню своей желтой карточкой и неназначенным пенальти, так что сегодня Безбородов судил как надо.

    Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание кубка после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашел на новую пятнадцатилетку», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2018 00:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 апреля 2018, 19:58

      Ещё впереди куча матчей и может случиться что угодно. А насчет высказывания Червиченко, так если кто и сделает Локомотив чемпионом, то это будет Семин. Но никак не Спартак.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 апреля 2018, 19:37

      До чемпионства, ЛОКО ещё три победы нужно одержать!!!! Поэтому ни какой бравады! Матч с Амкаром уже научил уму разуму!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 апреля 2018, 18:14

      надееемся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 апреля 2018, 13:17

      Процентов на восемьдесят скорее да, чем нет, но у нас шансы есть, будем играть до конца!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 апреля 2018, 12:19

      Будет-поздравим. А пока, будем смотреть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 10:06

      Вот вроде правильные слова говорит, но после всех его спитчей , серьёзно воспринимать это жирное недоразумение не могу.Видно же, что этого утырка трясёт, когда вспоминает как болельщики его из Спартака спроваживали.До сих пор не хочет признать, что основы пятнадцати летней ямы заложил он родимый своими действиями.

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 апреля 2018, 07:39

      Ногожопые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 16 апреля 2018, 07:27

      Ну чё, Кубок тоже ценный трофей. Всем сёстрам по серьгам.

      0
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 16 апреля 2018, 07:09

      Закрой свой рот, Локомотив сам себя сделал чемпионом!

      3
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > И. Добрый. 16 апреля 2018, 08:31

      Да нет же, Локо стал чемпионом потому что все остальные сдали, ЦСКА,Зенит Краснодар, Спартак, разве ж нет?)))))))))

      0
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > deimos88 16 апреля 2018, 09:56

      По твоей логике так можно говорить про каждого чемпиона, мол повезло ему, что все остальные сдали)))))

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > dima_s_urala 16 апреля 2018, 11:52

      Это был сарказм, если что, ничего против Локо, как чемпиона не имею))

      2
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > deimos88 16 апреля 2018, 19:26

      Ааа, понятно)) не разобрался... я вообще-то такие вещи сразу подмечаю, но тут тебя не прочувствовал))) скрытный ты, профессионал, походу кгб, прошлое не отпускает ахаха

      0
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      Рейтинг: +548

      avera > deimos88 16 апреля 2018, 21:44

      Как Спартак в прошлом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > avera 17 апреля 2018, 20:04

      Ага, как все остальные в прошлых сезонах

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 апреля 2018, 06:52

      Истину глаголишь на этот раз

      0
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