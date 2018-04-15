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    Семак: «Ничья с ЦСКА? Мы не можем быть довольны результатом»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат мачта 26-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

    «Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме было только несколько комбинаций, очень перестраховывались, робко играли в атаке.

    Во втором тайме здорово начали. Была уйма моментов, чтобы увеличить отрыв, вместо этого пропустили мяч и, естественно, мы не можем быть довольны результатом игры», – сказал Семак.

    «Уфа» с 35-ю очками идет седьмой в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.04.2018 19:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 08:46

      Головина надо было удалять!

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 15 апреля 2018, 21:43

      Молодец Семак!
      Верим,надеемся,ждем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 15 апреля 2018, 20:19

      Да был момент ,когда , как говориться проще забить чем не забить, но снайперы на то и снайперы....

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 апреля 2018, 19:59

      В первом тайме и вначале второго фактически Уфа доминировала.Середина и концовка второго тайма явно за ЦСка.Могли кстати и выиграть.Так что нормальная боевая ничья, которая практически не даёт ни чего ни тем, ни другим.

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 апреля 2018, 19:47

      заслуживали но немножко не повезло

      0
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