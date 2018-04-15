Семак: «Ничья с ЦСКА? Мы не можем быть довольны результатом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат мачта 26-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

«Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме было только несколько комбинаций, очень перестраховывались, робко играли в атаке.

Во втором тайме здорово начали. Была уйма моментов, чтобы увеличить отрыв, вместо этого пропустили мяч и, естественно, мы не можем быть довольны результатом игры», – сказал Семак.

«Уфа» с 35-ю очками идет седьмой в турнирной таблице РФПЛ.