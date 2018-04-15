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  • Будогосский: «Предупреждение Смолова – однозначно ошибка арбитра»

Будогосский: «Предупреждение Смолова – однозначно ошибка арбитра»

15 апреля 2018, 01:44
13

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что главный арбитр матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Арсеналом» (3:0) Артем Чистяков допустил ошибку, показав желтую карточку нападающему Федору Смолову.

Напомним, что форвард получил предупреждение за симуляцию и теперь пропустит встречу с ЦСКА.

«Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная», – сказал Будогосский.

Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Будогосский Андрей Чистяков Артем
Комментарии (13)
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777+
1523753600
"«Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная», – сказал Будогосский." - Вот и все, что скажет очередной КДК! В противном случае (отмена желтой карточки) это - прецедент! И хочу напомнить, что эти судьи высказались против введения видео повторов! ДУРДОМ!
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XaXatyn
1523763230
Ошибка значит однозначная , а Смолову из за этого игру пропускать ! Могли и отменить карточку
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Диктор
1523766838
Если это ошибка арбитра-то почему не отменяют карточку?
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yorgenbarenz
1523768194
Мафия бессмертна.
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Ral13
1523770815
При 2-0 "нырять" нет никакого смысла. Явная ошибка или "желание" судьи. В общем, судью на мыло!!!
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zigbert
1523773102
Вот и задумаешься теперь о системе видео просмотров.
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AlfavitЪ
1523776659
Лучше устройте ему встречу с фанами Краснодара на полчасика.
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Антимат
1523777640
Кто бы придумал правила, чтобы играть без судей, этого расплодившегося стада бездарей и хапуг?
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OfaZavr
1523779041
ошибку признали а приговор все равно не отменят, так какой прок от этого.
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Финт
1523781841
Да просто реально принципиальный матч за путёвку в ЛЧ и хотелось бы по справедливости что бы обе команды были в наилучших составах.
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