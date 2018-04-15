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    Будогосский: «Предупреждение Смолова – однозначно ошибка арбитра»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что главный арбитр матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Арсеналом» (3:0) Артем Чистяков допустил ошибку, показав желтую карточку нападающему Федору Смолову.

    Напомним, что форвард получил предупреждение за симуляцию и теперь пропустит встречу с ЦСКА.

    «Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная», – сказал Будогосский.

    Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 01:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 12:00

      У нас приговоры отменяют -- а судейскую ошибку отменить нельзя -- судьи вне закона -- куйня какая то получается господа !!!

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 15 апреля 2018, 11:44

      Да просто реально принципиальный матч за путёвку в ЛЧ и хотелось бы по справедливости что бы обе команды были в наилучших составах.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:57

      ошибку признали а приговор все равно не отменят, так какой прок от этого.

      6
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      Рейтинг: +718

      Антимат 15 апреля 2018, 10:34

      Кто бы придумал правила, чтобы играть без судей, этого расплодившегося стада бездарей и хапуг?

      3
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 15 апреля 2018, 10:17

      Лучше устройте ему встречу с фанами Краснодара на полчасика.

      7
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      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 09:18

      Вот и задумаешься теперь о системе видео просмотров.

      4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 апреля 2018, 08:45

      Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подтвердил, что КДК не сможет отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученную за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне РФПЛ, и он вынужден будет пропустить следующий матч «быков» - с ЦСКА.

      «На чемпионатах мира или Европы никому карточку не отменяли. В регламенте чемпионата мира написано, что перед полуфиналами все карточки сгорают. Это правильно, потому что полуфинал и финал – вершина пирамиды, на которую сначала четыре, а потом две команды взобрались.

      Мы тоже играем по утвержденному регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Мы обо всем договорились на берегу. А тут плывем на шикарном пароходе, вдруг что-то идет не так, и мы сразу давай его разворачивать. Вернулись к берегу и что - заново станем там договариваться? Так делать, на мой взгляд, нельзя. Иначе, если мы отменим решение по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять», – цитирует Бутенко «Чемпионат».

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 апреля 2018, 08:40

      При 2-0 "нырять" нет никакого смысла. Явная ошибка или "желание" судьи. В общем, судью на мыло!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 апреля 2018, 07:56

      Мафия бессмертна.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 07:33

      Если это ошибка арбитра-то почему не отменяют карточку?

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