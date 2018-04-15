Будогосский: «Предупреждение Смолова – однозначно ошибка арбитра»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что главный арбитр матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Арсеналом» (3:0) Артем Чистяков допустил ошибку, показав желтую карточку нападающему Федору Смолову.

Напомним, что форвард получил предупреждение за симуляцию и теперь пропустит встречу с ЦСКА.

«Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная», – сказал Будогосский.

Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»