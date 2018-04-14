Тарасов: «Головин не затеряется в Европе, у него большое будущее»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поговорил о перспективах хавбека московского ЦСКА Александра Головина проявить себя в Европе. Железнодорожник считает, что у армейца большое будущее.

«Головин — очень сильный футболист, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется.

Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша всe-таки решится переехать в европейский топовый клуб», – сказал Тарасов.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны английского «Арсенала».