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  • Тарасов: «Головин не затеряется в Европе, у него большое будущее»

Тарасов: «Головин не затеряется в Европе, у него большое будущее»

14 апреля 2018, 22:23
8

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поговорил о перспективах хавбека московского ЦСКА Александра Головина проявить себя в Европе. Железнодорожник считает, что у армейца большое будущее.

«Головин — очень сильный футболист, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется.

Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша всe-таки решится переехать в европейский топовый клуб», – сказал Тарасов.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны английского «Арсенала».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Тарасов Дмитрий Головин Александр
Комментарии (8)
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Alex Flash
1523734750
Вот когда заиграет и не потеряется- тогда и обсудим.А пока это только треп
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Чехов на Садовой
1523741951
Эксперт по евроклубам, блин, нашёлся.
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Антибиотик111
1523745175
Тебя послушаешь,так и березуцкий не затеряется в европе))
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serppion
1523766516
Не было интереса к Головину со стороны английского «Арсенала». Бомбардирские сообщения были, а сам интерес отсутствовал. Бузову, чтоб давать подобные советы о Европе, надо хотя бы до среднероссийского уровня дотянуться.
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directorpg
1523768544
О. сколько много негатива в комментариях! Какая озлобленность всем и вся.
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bumer_moscow
1523771781
Бла бла бла.О кокорине тоже самое кричали
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