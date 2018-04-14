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    Тарасов: «Головин не затеряется в Европе, у него большое будущее»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поговорил о перспективах хавбека московского ЦСКА Александра Головина проявить себя в Европе. Железнодорожник считает, что у армейца большое будущее.

    «Головин — очень сильный футболист, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется.

    Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша всe-таки решится переехать в европейский топовый клуб», – сказал Тарасов.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны английского «Арсенала».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2018 22:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 апреля 2018, 08:56

      Бла бла бла.О кокорине тоже самое кричали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 апреля 2018, 08:02

      О. сколько много негатива в комментариях! Какая озлобленность всем и вся.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > directorpg 15 апреля 2018, 08:21

      Абсолютно нет никакого негатива, очень дружеская оценка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > directorpg 15 апреля 2018, 10:28

      Это элементарная человеческая зависть

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 07:28

      Не было интереса к Головину со стороны английского «Арсенала». Бомбардирские сообщения были, а сам интерес отсутствовал. Бузову, чтоб давать подобные советы о Европе, надо хотя бы до среднероссийского уровня дотянуться.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 15 апреля 2018, 01:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебя послушаешь,так и березуцкий не затеряется в европе))

      -4
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 15 апреля 2018, 00:39

      Эксперт по евроклубам, блин, нашёлся.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 апреля 2018, 22:39

      Вот когда заиграет и не потеряется- тогда и обсудим.А пока это только треп

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