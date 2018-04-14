Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за судьи. Считаю, что арбитр ошибся преднамеренно»

    Бывший судья высшего дивизиона чемпионата России Сергей Хусаинов прокомментировал желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    «Арбитр ошибся, причeм, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА.

    Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», – сказал эксперт.

    Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 22:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 07:23

      Пенальти на Смолове был однозначный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 15 апреля 2018, 04:11

      да с судьями и так давно всё ясно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 апреля 2018, 01:23

      да наши судьи видят только деньги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 14 апреля 2018, 23:50

      Жаль что не сыграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 апреля 2018, 23:14

      Как бы ни ошибся судья, ЦСКА это не поможет. Завтра после еврокубков старички будут еле ползать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > orechyn 14 апреля 2018, 23:49

      Чем удивлен? Выигышем или проигрышем коней? Это разборки из подвала турнирной таблицы, ваше место в Лиге Евро

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > тщмек 19 15 апреля 2018, 10:24

      ЦСКА в этом составе и с финансовыми проблемами прошел дальше всех в еврокубках! Поиграем и в ЛЕ, в этом нет не чего катострофического

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > NIK32RUS 15 апреля 2018, 10:25

      мдя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 апреля 2018, 23:05

      Хусаинов, как ни кто другой, знает, как преднамеренно ошибаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 14 апреля 2018, 22:46

      Да все нормально, не сломали ведь- радуйтесь, просто ЦСКА за три очка заплатил уже

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > Cubinec1989 14 апреля 2018, 23:05

      ЦСКА и заплатил!, ну тогда судья не дорого берет

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11