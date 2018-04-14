Хусаинов: «Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за судьи. Считаю, что арбитр ошибся преднамеренно»

Бывший судья высшего дивизиона чемпионата России Сергей Хусаинов прокомментировал желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«Арбитр ошибся, причeм, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА.

Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», – сказал эксперт.

Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.