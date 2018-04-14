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  • Хусаинов: «Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за судьи. Считаю, что арбитр ошибся преднамеренно»

Хусаинов: «Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за судьи. Считаю, что арбитр ошибся преднамеренно»

14 апреля 2018, 22:04
11

Бывший судья высшего дивизиона чемпионата России Сергей Хусаинов прокомментировал желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«Арбитр ошибся, причeм, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА.

Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», – сказал эксперт.

Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (11)
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Cubinec1989
1523735190
Да все нормально, не сломали ведь- радуйтесь, просто ЦСКА за три очка заплатил уже
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Vickont
1523736318
Хусаинов, как ни кто другой, знает, как преднамеренно ошибаться
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тщмек 19
1523736867
Как бы ни ошибся судья, ЦСКА это не поможет. Завтра после еврокубков старички будут еле ползать.
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Sergei26
1523739009
Жаль что не сыграет
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1523744615
да наши судьи видят только деньги
Ответить
vovan55
1523754660
да с судьями и так давно всё ясно...
Ответить
Диктор
1523766237
Пенальти на Смолове был однозначный.
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