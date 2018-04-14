Дриусси и Заболотный  – в атаке «Зенита», Антон и Лескано сыграют впереди у «Анжи»

«Зенит» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 26 тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Заболотный.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Лескано.

Поединок состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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