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  • Дриусси и Заболотный  – в атаке «Зенита», Антон и Лескано сыграют впереди у «Анжи»

Дриусси и Заболотный  – в атаке «Зенита», Антон и Лескано сыграют впереди у «Анжи»

14 апреля 2018, 15:10
9

«Зенит» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 26 тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Заболотный.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Лескано.

Поединок состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи
Комментарии (9)
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h3LL1k
1523708212
лёгкая победа зенита! болелы больше не простят осечек!
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Аэратор
1523708371
как не противно, но будет 3-0 в ползу зенита.
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m40
1523709413
Опять забивать некому
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serppion
1523710155
Уверен в Лунева, Смольникова, Кришито, Жиркова. А остальные кто? Иванович - на отлете, не воин. Паредес - так и остался вещь в себе. Дриусси - дай Бог, чтоб в тебе не ошиблись. Заболотный - бездарь, дерево, полено, ноль.
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Shaitan.
1523710253
Опять Заболотный... Уже даже не смешно... Поставь ты кого угодно вместо него, того же Полоза или Панюкова
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serppion
1523712036
_Marqella_ - баба есть баба! Волос длинный, ум короткий. Я ей говорю, что Заболотный не забьет. А она минусует - на Марсе будут яблони цвести...
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