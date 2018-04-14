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    Дриусси и Заболотный  – в атаке «Зенита», Антон и Лескано сыграют впереди у «Анжи»

    «Зенит» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 26 тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Заболотный.

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Лескано.

    Поединок состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    14.04.2018 15:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 16:20

      _Marqella_ - баба есть баба! Волос длинный, ум короткий. Я ей говорю, что Заболотный не забьет. А она минусует - на Марсе будут яблони цвести...

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 14 апреля 2018, 15:50

      Опять Заболотный... Уже даже не смешно... Поставь ты кого угодно вместо него, того же Полоза или Панюкова

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 15:49

      Уверен в Лунева, Смольникова, Кришито, Жиркова. А остальные кто? Иванович - на отлете, не воин. Паредес - так и остался вещь в себе. Дриусси - дай Бог, чтоб в тебе не ошиблись. Заболотный - бездарь, дерево, полено, ноль.

      -1
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 апреля 2018, 15:36

      Опять забивать некому

      0
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > m40 14 апреля 2018, 15:49

      Кришито забьёт..да Заболотному пора уже забить...

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 > _Marqella_ 14 апреля 2018, 15:57

      ой не знаю, лучше бы болбоя выпустил, у него больше шансов забить.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 14 апреля 2018, 15:19

      как не противно, но будет 3-0 в ползу зенита.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 апреля 2018, 15:16

      лёгкая победа зенита! болелы больше не простят осечек!

      1
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > gosproektikabinet 14 апреля 2018, 15:49

      Ты то всё знаешь, где чей уровень...

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