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    Мутко: «Новый контракт с Черчесовым обсудим после ЧМ. Спорт есть спорт, но нужен результат»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    – Продление контракта со Станиславом Черчесовым будет обсуждаться после чемпионата мира?

    – Именно так. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все – в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 23:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +169

      Волховский 16 апреля 2018, 09:01

      Результат сборной - Ваша ответственность тоже. Лимит не отменили - конкуренцию искусственно ограничиваете. Наш футбол с каждым годом будет отставать. Еврокубки это отлично демонстрируют. Из группы ели-ели выходим. В Европу наших лучших футболистов не зовут. И рейтинг сборной красноречив.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 15 апреля 2018, 21:55

      - Да, Владимир Владимирович, распустили уже, как Вы и советовали. Новую набираем, Черчесов набирает, уже и первые кандидаты есть, вот: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Дзюба…

      0
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:50

      Рано об этом сейчас говорить.

      1
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 14 апреля 2018, 08:51

      Может быть победа с саудитами, влетаем Египту и уругваю. Мне даже страшно представить ,что салах и кавани с суаресом будут делать с нашими убожествами

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 14 апреля 2018, 06:16

      результат...какой.вход из группы.это тоже ничего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 04:21

      Знаю я их поставленные задачи - доехать до стадиона, не растеряв багаж!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 апреля 2018, 01:23

      Станислава СаламАлейкумовича уволить. Позвать на его место Шпалыча или РубинБердыича тогда будет толк.
      А Мутко надо отправить арбузами торговать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 14 апреля 2018, 01:10

      Мутко виноват в провале нашей сборной на ЧМ18, только Мутко, а не доктор Черч, который более умнО говорит, чем делает что-то полезного для развития футбола российского.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 апреля 2018, 01:04

      Мутко: Что бы ещё по пилить?

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > DIDI 23 14 апреля 2018, 08:09

      что возьмешь с системы повторов...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 апреля 2018, 00:42

      Не будет результата ......

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      Рейтинг: +17971

      арейская > VikNMar 14 апреля 2018, 03:07

      Результат-то в любом случае будет, только думаю не тот, который ждём мы, болельщики

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