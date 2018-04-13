Мутко: «Новый контракт с Черчесовым обсудим после ЧМ. Спорт есть спорт, но нужен результат»

Результат сборной - Ваша ответственность тоже. Лимит не отменили - конкуренцию искусственно ограничиваете. Наш футбол с каждым годом будет отставать. Еврокубки это отлично демонстрируют. Из группы ели-ели выходим. В Европу наших лучших футболистов не зовут. И рейтинг сборной красноречив.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
– Продление контракта со Станиславом Черчесовым будет обсуждаться после чемпионата мира?
– Именно так. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все – в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.