Мутко: «Новый контракт с Черчесовым обсудим после ЧМ. Спорт есть спорт, но нужен результат»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Продление контракта со Станиславом Черчесовым будет обсуждаться после чемпионата мира?

– Именно так. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все – в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.