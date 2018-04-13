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  • Мутко: «Новый контракт с Черчесовым обсудим после ЧМ. Спорт есть спорт, но нужен результат»

Мутко: «Новый контракт с Черчесовым обсудим после ЧМ. Спорт есть спорт, но нужен результат»

13 апреля 2018, 23:08
17

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Продление контракта со Станиславом Черчесовым будет обсуждаться после чемпионата мира?

– Именно так. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все – в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (17)
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Shogun
1523650983
Какой контракт, я бы уже прямо сейчас бы его послал куда подальше
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Федя Кабак
1523651074
Какой нах контракт? Очнись чувак! Это слабейший тренер, который свои интересы ставит выше командных!
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Garrincha58
1523651341
Мутко у вас есть совесть? если да то уйдите в отставку
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dendiesel
1523654043
какой смысл обсуждать этот вопрос сейчас???
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DIDI 23
1523657078
Мутко: Что бы ещё по пилить?
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anjaneri
1523657433
Мутко виноват в провале нашей сборной на ЧМ18, только Мутко, а не доктор Черч, который более умнО говорит, чем делает что-то полезного для развития футбола российского.
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DeutschlandUberAlles
1523658210
Станислава СаламАлейкумовича уволить. Позвать на его место Шпалыча или РубинБердыича тогда будет толк. А Мутко надо отправить арбузами торговать.
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serppion
1523668860
Знаю я их поставленные задачи - доехать до стадиона, не растеряв багаж!
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zigbert
1523728228
Рано об этом сейчас говорить.
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Волховский
1523858483
Результат сборной - Ваша ответственность тоже. Лимит не отменили - конкуренцию искусственно ограничиваете. Наш футбол с каждым годом будет отставать. Еврокубки это отлично демонстрируют. Из группы ели-ели выходим. В Европу наших лучших футболистов не зовут. И рейтинг сборной красноречив.
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