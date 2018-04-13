Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Урала»: «На матче со «Спартаком» будет аншлаг»

    Президент «Урала» Григорий Иванов ожидает аншлаг на матче 26 тура РФПЛ со «Спартаком». ранее сообщалось, что на игру продано более 30 тысяч билетов.

    Встреча состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени. Этот поединок станет дебютным для реконструированной «Екатеринбург Арены». Перед его началом пройдет торжественная церемония открытия стадиона, который примет матчи чемпионат мира-2018.

    «На матче со «Спартаком» будет аншлаг. Мы все билеты продали, остались три тысячи спартаковских билетов», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 апреля 2018, 18:55

      Можно подумать, что давалка не даст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:48

      Хорошей игры командам.Удачи Спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:33

      и это прекрасно, особенно при торжественном открытии стадиона, праздник для всех!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 апреля 2018, 18:05

      Хорошо когда аншлаг да ещё и новый стадион совсем по другому игра смотрется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2018, 17:57

      Естественно это ведь сам Спартак к вам приезжает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2018, 15:02

      Это Спартак.Потому и аншлаг.
      В принципе как всегда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 14:17

      Спартак только Победа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 13 апреля 2018, 14:00

      Весь центр у барыг ;)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 13:59

      Урал может преподнести сенсацию!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11