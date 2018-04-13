Президент «Урала»: «На матче со «Спартаком» будет аншлаг»

Можно подумать, что давалка не даст.
Президент «Урала» Григорий Иванов ожидает аншлаг на матче 26 тура РФПЛ со «Спартаком». ранее сообщалось, что на игру продано более 30 тысяч билетов.
Встреча состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени. Этот поединок станет дебютным для реконструированной «Екатеринбург Арены». Перед его началом пройдет торжественная церемония открытия стадиона, который примет матчи чемпионат мира-2018.
«На матче со «Спартаком» будет аншлаг. Мы все билеты продали, остались три тысячи спартаковских билетов», – сказал Иванов.