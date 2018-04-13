Президент «Урала»: «На матче со «Спартаком» будет аншлаг»

Президент «Урала» Григорий Иванов ожидает аншлаг на матче 26 тура РФПЛ со «Спартаком». ранее сообщалось, что на игру продано более 30 тысяч билетов.

Встреча состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени. Этот поединок станет дебютным для реконструированной «Екатеринбург Арены». Перед его началом пройдет торжественная церемония открытия стадиона, который примет матчи чемпионат мира-2018.

«На матче со «Спартаком» будет аншлаг. Мы все билеты продали, остались три тысячи спартаковских билетов», – сказал Иванов.